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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty
Donny Afroni

翻訳者：

【動画】リオネル・メッシがまたも鮮やかな個人技で得点を挙げたが、インテル・マイアミは3-0のリードを守れず、オーランド・シティとのMLSダービーに敗れた。

リオネル・メッシ
MLS
インテルマイアミCF
オーランドシティ
インテルマイアミCF 対 オーランドシティ

リオネル・メッシはヌ・スタジアムで祝祭ムードを味わうはずだった。インテル・マイアミでの公式戦100試合目を祝い、彼が依然として世界最高のフォワードであることを示すゴールを決めたからだ。しかし、ヘロンズは守備崩壊でフロリダ・ダービーを4－3で落とし、アルゼンチンレジェンドは呆然とした。

  • メッシは今季MLSで8得点目を挙げた。

    33分、伝説的フォワードは鋭いパスをスアレスから受け、フェイントでDFをかわし、ペナルティエリア外から正確なシュートでネットを揺らした。GKクレポーは及ばず、マイアミが3－0とリードした。 今シーズン10試合目で8ゴール目となったこの一撃は、2試合連続無得点の珍しいスランプを打破した。イアン・フレイとテラスコ・セゴビア（後者はメッシのアシスト）の早期ゴールもあり、ホームチームは新スタジアム初勝利を確実なものにした。

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  • フロリダダービーでの歴史的大失速

    しかしオーランド・シティがリーグ史上屈指の逆転劇で流れを一変。3点差を逆転したのはMLS史上3度目。アルゼンチン出身マルティン・オヘダがハットトリックを決め、チームを試合に引き戻した。 オヘダは前半終了間際に1点、68分にも追加点で逆転への布石を打った。GKデイン・セントクレアの好守にも屈せず、PKで同点に。ロスタイムにはタイリース・スパイサーが決勝点。マイアミの苦境は深まった。 この結果、マイアミは新スタジアムで依然として勝てていない。順位は上位ながら、ホーム4試合目で初勝利を逃した。

  • Lionel Messi, Inter MiamiGOAL

    メッシとマイアミの今後はどうなるのか？

    敗戦にもメッシは個人成績で圧倒的であり、マイアミ・プロジェクトを牽引している。オーランド戦の得点はマイアミでの通算86ゴール目となり、北米での記録更新を狙う。チームはイースタン・カンファレンス3位で、首位ナッシュビルと1ポイント差、2位ニューイングランドとは勝ち点並んでいるが得失点差で下回る。 中断までの残り4試合でトロント、シンシナティ、ポートランド、フィラデルフィアを迎える。ホヨス監督はヌ・スタジアムでの初勝利に燃えている。

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