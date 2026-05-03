【動画】リオネル・メッシがまたも鮮やかな個人技で得点を挙げたが、インテル・マイアミは3-0のリードを守れず、オーランド・シティとのMLSダービーに敗れた。

しかしオーランド・シティがリーグ史上屈指の逆転劇で流れを一変。3点差を逆転したのはMLS史上3度目。アルゼンチン出身マルティン・オヘダがハットトリックを決め、チームを試合に引き戻した。 オヘダは前半終了間際に1点、68分にも追加点で逆転への布石を打った。GKデイン・セントクレアの好守にも屈せず、PKで同点に。ロスタイムにはタイリース・スパイサーが決勝点。マイアミの苦境は深まった。 この結果、マイアミは新スタジアムで依然として勝てていない。順位は上位ながら、ホーム4試合目で初勝利を逃した。