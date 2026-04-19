この夜、伝説のフォワードは2得点を挙げた。特に印象的だったのは79分のゴールだ。中盤でコロラドがボールを失い、メッシが拾ってペナルティエリアへ。右コーナー付近で切り返し、弧を描いたシュートが上隅に吸い込まれた。 この勝利でヘロンズは7試合無敗とし、イースタン・カンファレンス2位に浮上。首位ナッシュビルSCとは1ポイント差だ。メッシの2得点とメキシコ代表FWベルテラメの1得点を守り切り、インター・マイアミは3－2でコロラドを破った。
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【動画】リオネル・メッシがまたも魔法のようなプレー！アルゼンチンの「史上最高の選手」が劇的な決勝ゴールを上隅に決め、インテル・マイアミがコロラド・ラピッズを5得点の激戦で下した。
メッシが5得点を奪った接戦を華麗なゴールで決めた
メッシが上隅に決めた見事なゴールをチェック
コロラドでMLSが記録を更新した夜
「メッシ効果」が顕著で、7万5824人の観客動員数はMLS史上2番目の多さだった。8度のバロンドール受賞者を見ようと全米からファンが詰めかけ、その期待に応えた。ラピッズも奮闘しマイアミ守備を脅かしたが、敵地で輝いたキャプテンの一撃が勝敗を決定付けた。
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オヨスは教え子と再会し、夢のようなデビュー戦を飾った。
MLSカップ制覇からわずか数カ月で退任したハビエル・マスチェラーノの後任として、フロリダのクラブは新体制をスタートさせた。彼は「個人的な理由」とだけコメントした。 スポーツディレクターのギジェルモ・オヨスが暫定監督に就き、チーム再建を任された。オヨスとメッシはバルセロナ「ラ・マシア」時代からの絆があり、その縁が勝利に深みを添えている。