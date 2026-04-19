この夜、伝説のフォワードは2得点を挙げた。特に印象的だったのは79分のゴールだ。中盤でコロラドがボールを失い、メッシが拾ってペナルティエリアへ。右コーナー付近で切り返し、弧を描いたシュートが上隅に吸い込まれた。 この勝利でヘロンズは7試合無敗とし、イースタン・カンファレンス2位に浮上。首位ナッシュビルSCとは1ポイント差だ。メッシの2得点とメキシコ代表FWベルテラメの1得点を守り切り、インター・マイアミは3－2でコロラドを破った。