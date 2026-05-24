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【動画】リヴァプールでの最終戦後、モハメド・サラーがコップの前で涙
アンフィールドで感動的な場面が繰り広げられた
プレミアリーグ公式Xアカウントが共有した動画では、2025-26シーズン最終戦のリヴァプール対ブレントフォードが1-1で終了した直後の場面が捉えられていた。 サラーは2人の娘とピッチに立ち、アンフィールドが歌う『You'll Never Walk Alone』に耳を傾けた。涙をこらえながら手を振り、リヴァプールでの最後の瞬間を噛みしめた。
74分にはジェレミー・フリンポンと交代し、チームメイトが作るガード・オブ・オナーを拍手に包まれながら歩き、アーネ・スロット監督と抱擁を交わした。この試合ではカーティス・ジョーンズへのアシストを記録し、プレミアリーグ通算93アシストでスティーブン・ジェラードのクラブ記録を更新。試合後、スカイ・スポーツのインタビューで思いを語った。
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後世に残る遺産
リヴァプールで9年間、プレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグなど主要タイトルを獲得したサラは、退団の感情に圧倒された。33歳の彼は「たくさん泣いた。人生で一番かもしれない。アンフィールドを離れるのは本当に辛い。トレーニング場でも泣いた。 普段は感情を表に出さないが、心では赤ん坊のように泣いてしまう。複雑な気持ちだ。ここで青春を過ごし、すべてを分かち合ってきた。夢にも思わなかった成功を、このクラブのために成し遂げた。クラブを本来あるべき場所に戻したんだ」
ファンとの絆
サラーは2017年から偶像視してきたファンからの称賛を全身で受け止めた。チームと個人の成果に誇りを示しつつ、サポーターとの絆が最高の報酬だと強調した。退団を問われると、こう語った。「人生とはそういうものです。振り返っても、ファンがそれ以上の成果を望むことはないでしょう。私たちはチームとしても個人としてもすべてを勝ち取りました。 去る時に大事なのは、ファンがクラブや私、そしてチームメートの成果を認めてくれることだ。今日、皆さんも見た通りだ。彼らは「もういいから出て行け」とは言わない。愛を感じられる。それが一番大切だ」
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新たな章へ
サラーがリヴァプールでの一章を閉じた。チームは来季チャンピオンズリーグ出場権を確保。クラブは彼の穴を埋め、再建へ。サラーは新天地へ歩み出す。次なる舞台は未定だが、アンフィールドでの偉業は永遠に語られる。