プレミアリーグ公式Xアカウントが共有した動画では、2025-26シーズン最終戦のリヴァプール対ブレントフォードが1-1で終了した直後の場面が捉えられていた。 サラーは2人の娘とピッチに立ち、アンフィールドが歌う『You'll Never Walk Alone』に耳を傾けた。涙をこらえながら手を振り、リヴァプールでの最後の瞬間を噛みしめた。

74分にはジェレミー・フリンポンと交代し、チームメイトが作るガード・オブ・オナーを拍手に包まれながら歩き、アーネ・スロット監督と抱擁を交わした。この試合ではカーティス・ジョーンズへのアシストを記録し、プレミアリーグ通算93アシストでスティーブン・ジェラードのクラブ記録を更新。試合後、スカイ・スポーツのインタビューで思いを語った。



