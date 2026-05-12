バルセロナがオープンバスでカタルーニャの街をパレードし、ラ・リーガ優勝を祝う中、ヤマルはその中心にいた。 ハムストリングの負傷でシーズン終盤のレアル・マドリード戦（2-0）などに出場できなかった10代のウインガーは、数千人のサポーターの前でチームに合流。彼はこの日、「神に感謝、俺はマドリディスタじゃない」とプリントされた特注ユニフォームで宿敵への皮肉を忘れない。
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【動画】ラ・リーガ優勝パレードでラミネ・ヤマルが特注ユニフォームでレアル・マドリードを皮肉り、チャンピオンズリーグ制覇を誓った。
バルセロナのスター選手が優勝パレードでライバルを挑発
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ヤマルは欧州での栄光を約束する
冗談交じりの軽口とは裏腹に、優勝祝賀会でクラブメディアの取材に応じたヤマルは、思索的な口調で語った。クラブが困難な時期を乗り越えて手にしたこのタイトルの重要性を強調し、10代ながら欧州での成功にも目を向けた。サポーターにはチームの野心を信じてほしいと訴えた。
「信じられない。ファンは重要な日もそうでない日もいつもそばにいてくれる。ここは僕たちの人生だ。いつもファンのためにここにいる。彼らを愛している。タイトルも優勝した年も、一つひとつを大切にしたい。厳しい時期を乗り越え、今は心から楽しんでいる」
「月曜で皆仕事があるのに、それでも来てくれる。チャンピオンズリーグのパレード？ もちろんやる。父と母に、男は約束を守るものだと教わった。トロフィーをバルセロナに持ち帰るよ。」
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怪我の回復に専念する
リーガ優勝を果たしたものの、ヤマルは怪我からの回復に苦戦している。現在は復帰を目指し、2026年北米開催のワールドカップスペイン代表入りを目標にしている。「ラ・フリア・ロハ」は同大会でカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと同じグループHだ。