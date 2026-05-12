冗談交じりの軽口とは裏腹に、優勝祝賀会でクラブメディアの取材に応じたヤマルは、思索的な口調で語った。クラブが困難な時期を乗り越えて手にしたこのタイトルの重要性を強調し、10代ながら欧州での成功にも目を向けた。サポーターにはチームの野心を信じてほしいと訴えた。

「信じられない。ファンは重要な日もそうでない日もいつもそばにいてくれる。ここは僕たちの人生だ。いつもファンのためにここにいる。彼らを愛している。タイトルも優勝した年も、一つひとつを大切にしたい。厳しい時期を乗り越え、今は心から楽しんでいる」

「月曜で皆仕事があるのに、それでも来てくれる。チャンピオンズリーグのパレード？ もちろんやる。父と母に、男は約束を守るものだと教わった。トロフィーをバルセロナに持ち帰るよ。」