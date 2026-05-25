ヤマルは、チームメイトのガビが2026年ワールドカップのスペイン代表に選ばれた瞬間を共にし、その喜びを分かち合った。 今季は膝の手術からリハビリを乗り越え、その努力が認められた形だ。

長期離脱にもかかわらず、バルセロナに復帰後の活躍でガビは代表監督を説得し、主要大会のフィジカル要求に耐えられることを示した。この知らせを聞いた現場にいたヤマルは、困難な時期を乗り越えた親友にとって代表選出がどれほど大きな意味を持つかを強調した。