4月5日、クプラ・アリーナは「ブラウグラナ」の牙城へと変貌を遂げた。ジェラール・ピケが企画した斬新な7人制サッカー大会で、ヤマルが主役を務めたのだ。 VIPボックスから観戦していたこのウインガーは、ピッチに降り立ち、ベテランGKトメウ・ナダルを相手に完璧な「プレジデント・ペナルティ」を決めた。この冷静沈着なゴールが「ラ・キャピタル」に勢いを与え、魅了された観衆の前でセルジ・ビベスが決めた決勝ゴールにより、8対7での勝利を決定づけた。
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【動画】ラミネ・ヤマルがキングス・リーグの激戦で見事なゴールを決める。バルセロナのチームメイト、フェルミン・ロペスとジョアン・カンセロが見守る中での一幕だ。
ヤマルが復活のきっかけとなる
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好調ぶりは続く
ヤマルが7人制サッカーの世界に登場したのは、バルセロナで21ゴール16アシストを記録した輝かしいシーズン中のことだった。彼の圧倒的な活躍が、残り8試合となったラ・リーガの首位争いにおいて、カタルーニャの巨人がレアル・マドリードに7ポイントの差をつけてリードする原動力となっている。プレッシャーの激しいシーズンから一時的に離れることで、この得点力豊かなフォワードは、その圧倒的な自信を存分に発揮し、観客を魅了することができた。
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欧州エリートテスト
ヤマルとバルセロナのチームメイトたちは、今シーズンのクライマックスに向けて再び集中力を高めている。カタルーニャの巨人は、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝という大一番に向け準備を進めており、第1戦は4月8日にカンプ・ノウで行われる。この一触即発の欧州対決の勝敗は、6日後にメトロポリターノで行われる第2戦で決着がつくことになる。