【動画】ラミネ・ヤマルがキングス・リーグの激戦で見事なゴールを決める。バルセロナのチームメイト、フェルミン・ロペスとジョアン・カンセロが見守る中での一幕だ。

ヤマルが7人制サッカーの世界に登場したのは、バルセロナで21ゴール16アシストを記録した輝かしいシーズン中のことだった。彼の圧倒的な活躍が、残り8試合となったラ・リーガの首位争いにおいて、カタルーニャの巨人がレアル・マドリードに7ポイントの差をつけてリードする原動力となっている。プレッシャーの激しいシーズンから一時的に離れることで、この得点力豊かなフォワードは、その圧倒的な自信を存分に発揮し、観客を魅了することができた。