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Adhe Makayasa

翻訳者：

【動画】ラミネ・ヤマルがキングス・リーグの激戦で見事なゴールを決める。バルセロナのチームメイト、フェルミン・ロペスとジョアン・カンセロが見守る中での一幕だ。

ラミン・ヤマル
バルセロナ
ラ・リーガ

バルセロナの10代の新星、ラミン・ヤマルは日曜日、スポティファイ・カンプ・ノウからクプラ・アリーナへと舞台を移し、自身が所属するキングスリーグのチーム「ラ・キャピタル」の暫定会長を務めた。バルサのチームメイトであるフェルミン・ロペスとジョアン・カンセロが見守る中、18歳のヤマルはプレッシャーのかかるPKを冷静に決め、チームを鼓舞して、イバイ・ジャノス率いる「ポルシノス」相手に8対7の劇的な逆転勝利を収めた。

  • ヤマルが復活のきっかけとなる

    4月5日、クプラ・アリーナは「ブラウグラナ」の牙城へと変貌を遂げた。ジェラール・ピケが企画した斬新な7人制サッカー大会で、ヤマルが主役を務めたのだ。 VIPボックスから観戦していたこのウインガーは、ピッチに降り立ち、ベテランGKトメウ・ナダルを相手に完璧な「プレジデント・ペナルティ」を決めた。この冷静沈着なゴールが「ラ・キャピタル」に勢いを与え、魅了された観衆の前でセルジ・ビベスが決めた決勝ゴールにより、8対7での勝利を決定づけた。

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  • 好調ぶりは続く

    ヤマルが7人制サッカーの世界に登場したのは、バルセロナで21ゴール16アシストを記録した輝かしいシーズン中のことだった。彼の圧倒的な活躍が、残り8試合となったラ・リーガの首位争いにおいて、カタルーニャの巨人がレアル・マドリードに7ポイントの差をつけてリードする原動力となっている。プレッシャーの激しいシーズンから一時的に離れることで、この得点力豊かなフォワードは、その圧倒的な自信を存分に発揮し、観客を魅了することができた。

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    欧州エリートテスト

    ヤマルとバルセロナのチームメイトたちは、今シーズンのクライマックスに向けて再び集中力を高めている。カタルーニャの巨人は、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝という大一番に向け準備を進めており、第1戦は4月8日にカンプ・ノウで行われる。この一触即発の欧州対決の勝敗は、6日後にメトロポリターノで行われる第2戦で決着がつくことになる。

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