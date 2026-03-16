【動画】ラツィオ戦で途中交代させられたラファエル・レオが不機嫌になり、大暴れしてACミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督と衝突

この敗戦により、ミランは首位インテルに8ポイント差をつけられることとなった。この大きな差を受け、アッレグリ監督はファンやメディアに対し、現実を見据えるよう求めた。監督はクラブの現状について率直に語り、今やタイトル獲得ではなく、純粋にトップ4入りを確実にすることに焦点を移さなければならないと主張した。

「今、我々が絶対にしなければならないのは、リセットボタンを押すことだ。インテル戦での勝利後、人々はスクデットについて語っていたが、人生においては現実的にならなければならない」と監督は付け加えた。「目標はチャンピオンズリーグ出場権の獲得であることを忘れてはならない。そうでなければ、この半年間で築き上げてきたすべてを台無しにしてしまう危険がある」