ミラノ勢の陣営内に渦巻いていた緊張は、首都遠征中に劇的な形で爆発した。 前半にグスタフ・イサクセンのゴールでリードを許したロッソネリは、残り25分となった時点でアッレグリ監督が戦術的な刷新を図り、レアオとユスフ・フォファナを下げて、ニクラス・フルクルグとクリストファー・ンクンクを投入した。試合に決定的なインパクトを与えるのに苦戦していたレアオは、この采配を快く思わなかった。 元リールの攻撃的MFはピッチを去るのに時間をかけ、ゴールキーパーのマイク・メイニャンが駆け寄って、同点ゴールを狙う貴重な秒数を節約するため、チームメイトに早くピッチを離れるよう促す事態となった。その後、タッチライン沿いで事態はさらにエスカレートした。アッレグリ監督が抱擁を求めて手を伸ばすと、レアオは素早く監督を突き放し、ベンチ付近にあった数本のウォーターボトルを怒りに任せて蹴り飛ばした。
AFP
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【動画】ラツィオ戦で途中交代させられたラファエル・レオが不機嫌になり、大暴れしてACミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督と衝突
レオ、ローマで感情を爆発させる
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アッレグリは不和を矮小化しようとしている
試合終了のホイッスルが鳴った後、アッレグリ監督は渦巻く騒動を鎮めようと試み、選手の怒りはコーチングスタッフではなく、試合の流れに向けられたものだと示唆した。このベテラン指揮官は、レアオがピッチに立っている間、適切なパス供給を受けていないと感じていたと主張した。
「レアオは、もっと良いパスがもらえたはずの状況が何度かあったため、少し苛立っていた。だから少し怒っていたが、試合中にはこうしたことは起こり得るものだ」とアッレグリ監督はDAZNイタリアに語った。「選手たちは皆、勝利を望んでいた。何よりもまず、追撃グループとの差を広げたかったからだ。ユヴェントスは現在、我々からわずか7ポイント差に迫っている。 シーズンはまだ長い。集中力を保ち、前半にミスした場面を改善していかなければならない」
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ロッソネリのスクデット獲得の夢が遠のく
この敗戦により、ミランは首位インテルに8ポイント差をつけられることとなった。この大きな差を受け、アッレグリ監督はファンやメディアに対し、現実を見据えるよう求めた。監督はクラブの現状について率直に語り、今やタイトル獲得ではなく、純粋にトップ4入りを確実にすることに焦点を移さなければならないと主張した。
「今、我々が絶対にしなければならないのは、リセットボタンを押すことだ。インテル戦での勝利後、人々はスクデットについて語っていたが、人生においては現実的にならなければならない」と監督は付け加えた。「目標はチャンピオンズリーグ出場権の獲得であることを忘れてはならない。そうでなければ、この半年間で築き上げてきたすべてを台無しにしてしまう危険がある」
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