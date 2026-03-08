動画：ライアン・レイノルズ、チェルシー共同オーナーのベハド・エグバリと対面　レックサムに「プレミアリーグ復帰を」のメッセージ

試合終了のホイッスル後、ザ・サンが共有した映像で、エグバリはデッドプール主演俳優に対し、わずか6語の挑戦状を突きつけた。これはレックサムがサッカー界全体で築いた尊敬の証であった。握手を交わす際、チェルシー共同オーナーはただこう言った。「プレミアリーグで挽回しろ」 これはレイノルズとロブ・マックの指揮下でクラブが成し遂げた飛躍を認める言葉であり、熱狂的なホームサポーターの前で西ロンドンの巨人を追い詰めた事実を物語っていた。
チェルシーの首脳がトップリーグ昇格を目指すレックサムを支持
ブルーズ、カップ戦で苦戦を乗り切る
リアム・ローゼニオ率いるチームは下位リーグの相手との正真正銘の死闘を強いられた。レックサムはサム・スミスとカラム・ドイルの得点で2度リードし、アウェーチームは圧倒的な個人技に頼らなければ大番狂わせを免れなかった。 ジョシュ・アチェンポンによる後半終了間際のゴールでようやく延長戦に持ち込み、アレハンドロ・ガルナチョとジョアン・ペドロが、ジョージ・ドブソンの退場による10人となった疲労困憊のホームチームを相手に、ついに決着をつけた。
結果にもかかわらず、レイノルズはチームのパフォーマンスに誇りを持って満面の笑みを浮かべていた。注目度の高い買収以来のクラブの急成長を振り返り、ハリウッドのトップスターはソーシャルメディアで感情を共有した。レイノルズはXに投稿した：「ちょうど3年前の今週、我々はメイデンヘッド・ユナイテッドと引き分けた。今日はチェルシーを延長戦に追い込んだ。今日のレックサムのパフォーマンスを本当に誇りに思う」
チェルシーのローゼニアー監督は、北ウェールズでローテーションメンバーが直面した難しさを即座に認めた。監督は、激しい雰囲気とホームチームの戦術的勇気を克服するには、チームがさらにギアを上げる必要があったと認めた。彼はチャンピオンシップのチームを称賛し、120分に及ぶ戦いでレースコース・グラウンドにこの大会の魔法が健在だったと指摘した。
ロゼニオールは次のように述べた：「これこそがFAカップの本質だ。彼らのプレーは素晴らしかった。エネルギーに満ち、プレスでの勇敢さ、そして戦い方に感服した。我々も最高レベルで臨まねばならなかった。非常に優れたチームに最後まで追い詰められた。そこでは精神力も求められるのだ」
ルール変更がレッド・ドラゴンズの昇格の可能性を高める
イングランド・フットボールリーグ（EFL）の構造改革により、レックサムの約束の地への道が近い将来さらに開かれる可能性がある。 クラブの理事会を喜ばせる動きとして、EFL加盟クラブは2026-27シーズンからプレーオフ形式を6チーム制に拡大することを正式に合意した。これにより8位でシーズンを終えたチームにもウェンブリー進出のチャンスが生まれ、プレミアリーグ昇格を目指すクラブにとって大きな安全網となる。
とはいえ現時点では、レッド・ドラゴンズ（レックサムの愛称）は今シーズンの戦いに集中し、自動昇格または上位6位以内という当面の目標に注力している。チェルシーがFAカップ準々決勝と欧州カップ戦に臨む中、レックサムは高まった評価を背にリーグ戦に復帰。火曜日には5位のハル・シティと対戦する。