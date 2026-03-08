動画：ライアン・レイノルズ、チェルシー共同オーナーのベハド・エグバリと対面　レックサムに「プレミアリーグ復帰を」のメッセージ

リアム・ローゼニオ率いるチームは下位リーグの相手との正真正銘の死闘を強いられた。レックサムはサム・スミスとカラム・ドイルの得点で2度リードし、アウェーチームは圧倒的な個人技に頼らなければ大番狂わせを免れなかった。 ジョシュ・アチェンポンによる後半終了間際のゴールでようやく延長戦に持ち込み、アレハンドロ・ガルナチョとジョアン・ペドロが、ジョージ・ドブソンの退場による10人となった疲労困憊のホームチームを相手に、ついに決着をつけた。

結果にもかかわらず、レイノルズはチームのパフォーマンスに誇りを持って満面の笑みを浮かべていた。注目度の高い買収以来のクラブの急成長を振り返り、ハリウッドのトップスターはソーシャルメディアで感情を共有した。レイノルズはXに投稿した：「ちょうど3年前の今週、我々はメイデンヘッド・ユナイテッドと引き分けた。今日はチェルシーを延長戦に追い込んだ。今日のレックサムのパフォーマンスを本当に誇りに思う」

チェルシーのローゼニアー監督は、北ウェールズでローテーションメンバーが直面した難しさを即座に認めた。監督は、激しい雰囲気とホームチームの戦術的勇気を克服するには、チームがさらにギアを上げる必要があったと認めた。彼はチャンピオンシップのチームを称賛し、120分に及ぶ戦いでレースコース・グラウンドにこの大会の魔法が健在だったと指摘した。

ロゼニオールは次のように述べた：「これこそがFAカップの本質だ。彼らのプレーは素晴らしかった。エネルギーに満ち、プレスでの勇敢さ、そして戦い方に感服した。我々も最高レベルで臨まねばならなかった。非常に優れたチームに最後まで追い詰められた。そこでは精神力も求められるのだ」