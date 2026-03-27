【動画】ユルゲン・クロップがリヴァプールに帰還！チャリティーマッチを控え、クラブのトラックスーツとキャップ姿で満面の笑みを浮かべる元レッズの名将

「ノーマル・ワン」が、すべてが始まった地に戻ってきた。クロップ監督は今週、LFC財団が主催する注目度の高いチャリティーマッチに参加するため、リヴァプールに戻ってきた。

2024年に9年間の在任期間を終えた元リヴァプール監督は、ケニー・ダルグリッシュ卿と共に指揮官陣に加わり、リヴァプール・レジェンドズ対ボルシア・ドルトムント・レジェンドズの試合を指揮する。

イベント会場に到着したクロップは上機嫌で、491試合にわたり火曜日から日曜日までの「ユニフォーム」となっていたクラブのユニフォームを、何事もなく身にまとっていた。

現在は2025年1月からレッドブルのサッカー部門グローバル責任者を務めているが、彼の心は依然としてイングランド北西部にしっかりと根ざしているようだ。土曜日の午後キックオフを前に、このドイツ人監督が到着する様子を捉えた映像が、すでにソーシャルメディア上に溢れかえっている。