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【動画】ユルゲン・クロップがリヴァプールに帰還！チャリティーマッチを控え、クラブのトラックスーツとキャップ姿で満面の笑みを浮かべる元レッズの名将
クロップがアンフィールドのベンチに戻る
「ノーマル・ワン」が、すべてが始まった地に戻ってきた。クロップ監督は今週、LFC財団が主催する注目度の高いチャリティーマッチに参加するため、リヴァプールに戻ってきた。
2024年に9年間の在任期間を終えた元リヴァプール監督は、ケニー・ダルグリッシュ卿と共に指揮官陣に加わり、リヴァプール・レジェンドズ対ボルシア・ドルトムント・レジェンドズの試合を指揮する。
イベント会場に到着したクロップは上機嫌で、491試合にわたり火曜日から日曜日までの「ユニフォーム」となっていたクラブのユニフォームを、何事もなく身にまとっていた。
現在は2025年1月からレッドブルのサッカー部門グローバル責任者を務めているが、彼の心は依然としてイングランド北西部にしっかりと根ざしているようだ。土曜日の午後キックオフを前に、このドイツ人監督が到着する様子を捉えた映像が、すでにソーシャルメディア上に溢れかえっている。
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レアル・マドリード移籍の噂について
アンフィールドのサポーターたちが再会を夢見る一方で、クロップ監督の名は頻繁にベルナベウの監督職と結びつけられてきた。レアル・マドリードがアルバロ・アルベロアの後任として58歳のクロップ監督に接触したという噂もあったが、クロップ監督は先日ミュンヘンで行われた記者会見で、彼らしい率直な物言いでそうした報道を一蹴した。
「もしレアル・マドリードから連絡があったなら、とっくに耳に入っているはずだ」とクロップは語った。「だが、それはすべてでたらめだ。彼らは一度も電話をかけてきていない。私の代理人にさえ連絡していない。もう何千回も言ってきたことだが、もちろん今のところ、そのことなど全く考えていない。ありがたいことに、考える理由などないのだから」
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将来への道は開かれている
クロップはマージーサイドを去った際、サッカー界から完全に引退するつもりはないと慎重に言及しており、彼の最近のコメントからは、指揮官としてのキャリアがまだ終わっていない可能性がうかがえる。
レッドブルでの多忙な職務を抱えながらも、リヴァプールでプレミアリーグとチャンピオンズリーグの両方を制したこの男の中には、戦術指揮への意欲が水面下でくすぶっているようだ。
「将来について言えば、私はまだ監督としてのキャリアを終えたわけではない」と、クロップはMagenta TVのワールドカップチーム紹介番組で語った。「だから、今後数年間で何が起こるかは誰にも分からない。ただ、その点に関しては現時点で全く計画はない」