動画：ユベントスでゴールを決めた米国代表スター、ウェストン・マッケニーが奇妙なことに自身の監督に平手打ちされる

問題の出来事は、ユヴェントスがセリエAでピサを迎え撃ったホームゲーム後半に発生した。試合を完全に支配していたユヴェントスは、75分にケナン・イルディズが今夜の3点目を決めた。

スパレッティ監督の67歳の誕生日を祝うため、イルディズは特にタッチラインへ向かってゴールを祝った。数人のチームメイトが加わり、熱血ヘッドコーチも祝いの輪に招かれた。

マッケニーは遅れて駆け寄り、集団に加わろうとしたところをスパレッティに平手打ちされた。その後、励ましの言葉をかけられた様子でピッチに戻っていった。