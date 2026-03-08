動画：ユベントスでゴールを決めた米国代表スター、ウェストン・マッケニーが奇妙なことに自身の監督に平手打ちされる

問題の出来事は、ユヴェントスがセリエAでピサを迎え撃ったホームゲーム後半に発生した。試合を完全に支配していたユヴェントスは、75分にケナン・イルディズが今夜の3点目を決めた。
スパレッティ監督の67歳の誕生日を祝うため、イルディズは特にタッチラインへ向かってゴールを祝った。数人のチームメイトが加わり、熱血ヘッドコーチも祝いの輪に招かれた。
マッケニーは遅れて駆け寄り、集団に加わろうとしたところをスパレッティに平手打ちされた。その後、励ましの言葉をかけられた様子でピッチに戻っていった。
スパレッティ監督が選手を平手打ちするのは今回が初めてではない。1月にはロイス・オペンダをポルトガルの強豪ベンフィカとのチャンピオンズリーグ戦に送り出す前に同様の行為を行っている。
この仕草は怒りの表現というより、愛情の表れと見受けられる。マッケニーは今シーズン、ヘッドコーチに笑顔を届ける活躍を見せている。この万能型アメリカ人選手は2025-26シーズンで8得点7アシストを記録。
守備から攻撃まで複数のポジションをこなす彼は、今夏にフリーエージェントとなる予定だった前契約が満了する中、2030年までをカバーする新契約にサインし、高まっていた移籍の噂に終止符を打った。
かつてリーズ・ユナイテッドにレンタル移籍した経歴を持つマッケニーは、プレミアリーグ移籍の可能性が取り沙汰される中、トリノを離れる選択肢を探る代わりに、母国アメリカで開催されるワールドカップに全集中力を注ぐことができる。
米国代表のレジェンド、タブ・ラモスは最近GOALに対し、マッケニーについてこう評価した。「率直に言って、ウェストン・マッケニーはどこでもプレーできる選手だ。ピッチ上のあらゆるポジションでね。 ここ数ヶ月、ユヴェントスで彼が成し遂げたことを見よ。右サイドバックから中央MF、攻撃的MFまであらゆるポジションで起用されている。常にペナルティエリア内に侵入し、常に脅威となる。常に決定的な役割を果たしている。率直に言って、ユヴェントスの復活はウェストン・マッケニーの肩にかかっていると言っても過言ではない。それほどまでに彼はチームに貢献しているのだ」
スパレッティ監督は、マッケニーがチームにとっていかに重要になったかを認識している。27歳の彼は、自身のプレーの潜在能力を完全に解き放つ過程で、さらなる試練を与えられようとしている——たとえその一部が、彼が望む以上に痛みを伴うものであっても。