対立を恐れないジェズスはウォーミングアップを止め、その人物に歩み寄った。その後ネットに拡散した映像では、29歳の彼がマンチェスター・シティで5年間獲得したタイトルをサポーターに挙げている。 ストライカーは「ここで11タイトルを取った」と切り返し、練習に戻った。実際は10トロフィー（プレミアリーグ4回を含む）だが、彼は自身の功績に敬意を示すべきだと主張した。
Getty Images Sport
翻訳者：
【動画】「ユダめ！」――ウォーミングアップ中のアーセナルFWガブリエル・ジェズスが、マンCファンに野次られ激怒
イエス、「ユダ」の揶揄に反論
動画をご覧ください
エティハド、タイトル争いで緊張が高まる
ヘススの一件は、優勝争いの転機となった一触即発の試合の余興に過ぎなかった。キックオフ前からマンチェスター・シティのファンは高揚し、スタジアム外ではアーセナルの落ち着きのなさを揶揄する水筒が売られていた。試合ではシティが序盤から支配し、16分にシェルキが先制。 しかし直後、ジャンルイジ・ドンナルンマのクリアがカイ・ハヴェルツに当たり、オウンゴールで同点に。ハヴェルツにとっては2025年2月以来のリーグ戦初ゴールとなった。それでも終盤、ペナルティエリアで体をひねったアーリング・ハーランドがニコ・オライリーのクロスを押し込み、マンチェスター・シティが勝ち越した。
- Getty Images Sport
優勝争いの行方がマンチェスターに移る
イエスとアーセナルにとって、この敗戦は優勝への望みに大きな打撃となった。一方、ペップ・グアルディオラ率いるチームは勝ち点差を3に縮め、残り1試合と得失点差でも優位に立つ。シティが水曜日のアウェイ・バーンリー戦に勝てば、首位に並ぶ。