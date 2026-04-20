ヘススの一件は、優勝争いの転機となった一触即発の試合の余興に過ぎなかった。キックオフ前からマンチェスター・シティのファンは高揚し、スタジアム外ではアーセナルの落ち着きのなさを揶揄する水筒が売られていた。試合ではシティが序盤から支配し、16分にシェルキが先制。 しかし直後、ジャンルイジ・ドンナルンマのクリアがカイ・ハヴェルツに当たり、オウンゴールで同点に。ハヴェルツにとっては2025年2月以来のリーグ戦初ゴールとなった。それでも終盤、ペナルティエリアで体をひねったアーリング・ハーランドがニコ・オライリーのクロスを押し込み、マンチェスター・シティが勝ち越した。