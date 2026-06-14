動画：モロッコを巡り、ブラジルのレジェンドが放送中に人気女性アナを侮辱

ブラジル代表とモロッコ代表の1－1の引き分けは、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームに疑問の声が上がっている。
ブラジルのジャーナリスト、ファルナンダ・ジェンティルは、元代表ロマーリオに意見を求めようとしたが、思いがけない厳しい回答を受けてしまった。
ブラジル代表とモロッコ代表の1－1の引き分けは、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームに疑問の声が上がっている。
ブラジルのジャーナリスト、ファルナンダ・ジェンティルは、元代表ロマーリオに意見を求めようとしたが、思いがけない厳しい回答を受けてしまった。
ブラジル代表をなおも最強とする人々は多い。私はジェンティル・ロマーリオに「モロッコとの引き分けは敗北か」と尋ねた。
すると、94年王者は即座に反論。その言葉はSNSで拡散し、ブラジル中で話題になった。「ワールドカップ初戦でモロッコと引き分けた？ サッカーを知らない君なら、そう思うだろうね」。
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ロマーリオは「モロッコは質が高く、ストレートで、配球も優れたサッカーを見せた」と語った。
しかし発言中、レポーターに話を遮られ、話題は変わった。『ムンド・デポルティーボ』は「偶然か、それとも報復か」と伝えた。