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動画：モロッコを巡り、ブラジルのレジェンドが放送中に人気女性アナを侮辱

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アトラスの黒人たちの輝きへの称賛は、まだ尽きない。

ブラジル代表とモロッコ代表の1－1の引き分けは、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームに疑問の声が上がっている。

ブラジルのジャーナリスト、ファルナンダ・ジェンティルは、元代表ロマーリオに意見を求めようとしたが、思いがけない厳しい回答を受けてしまった。

  • 引き分けながら、敗北の味

    ブラジル代表をなおも最強とする人々は多い。私はジェンティル・ロマーリオに「モロッコとの引き分けは敗北か」と尋ねた。

    すると、94年王者は即座に反論。その言葉はSNSで拡散し、ブラジル中で話題になった。「ワールドカップ初戦でモロッコと引き分けた？ サッカーを知らない君なら、そう思うだろうね」。

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  • 復讐か、偶然か？

    ロマーリオは「モロッコは質が高く、ストレートで、配球も優れたサッカーを見せた」と語った。

    しかし発言中、レポーターに話を遮られ、話題は変わった。『ムンド・デポルティーボ』は「偶然か、それとも報復か」と伝えた。

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