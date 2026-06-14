動画：モロッコを巡り、ブラジルのレジェンドが放送中に人気女性アナを侮辱

ブラジル代表をなおも最強とする人々は多い。私はジェンティル・ロマーリオに「モロッコとの引き分けは敗北か」と尋ねた。

すると、94年王者は即座に反論。その言葉はSNSで拡散し、ブラジル中で話題になった。「ワールドカップ初戦でモロッコと引き分けた？ サッカーを知らない君なら、そう思うだろうね」。

関連記事：

レアルとバルセロナが懸念…アルジェリア戦を控えたアルゼンチン代表スターの不調