日曜日のブレントフォード戦（1-1の引き分け）で、サラーは右サイドからペナルティエリアに侵入し、鮮やかなアウトサイドキックでジョーンズにアシスト。ジョーンズは押し込んだ。 この試合で彼は69回のボールタッチを記録し、パス成功率は84％（38本中32本）。74分にジェレミー・フリンポンと交代するまで、シュート4本（枠内2本、ポスト1本）と決定機1回を創出するなど、終始脅威だった。交代時には観客から大きなスタンディングオベーションが送られた。







