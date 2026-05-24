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【動画】モハメド・サラーが最終戦で好アシストを記録し、リヴァプールのクラブ記録でスティーブン・ジェラードを抜いた。
サラーがブレントフォード戦で鮮やかなプレーを見せる
日曜日のブレントフォード戦（1-1の引き分け）で、サラーは右サイドからペナルティエリアに侵入し、鮮やかなアウトサイドキックでジョーンズにアシスト。ジョーンズは押し込んだ。 この試合で彼は69回のボールタッチを記録し、パス成功率は84％（38本中32本）。74分にジェレミー・フリンポンと交代するまで、シュート4本（枠内2本、ポスト1本）と決定機1回を創出するなど、終始脅威だった。交代時には観客から大きなスタンディングオベーションが送られた。
レッズのアシスト記録を更新
このアシストでサラーはクラブ記録を更新し、プレミアリーグ通算93アシストでジェラードを抜いた。ブレントフォード戦の引き分けでリヴァプールのCL出場権が確定し、アンフィールドでの9年に及ぶ輝かしいキャリアにふさわしい幕切れとなった。
アンフィールドに残る忘れがたい遺産
サラーはアンフィールドで驚異的な成績を残した。今季は公式戦41試合に出場し、3136分間プレーして12得点10アシストを記録した。 通算442試合257得点をマークし、プレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ1回の優勝に貢献した。得点王（ゴールデンブーツ）は4度獲得し、直近の2024-25シーズンでも29得点を挙げている。
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エジプトの王の行く末は
サラーがリヴァプールをフリーエージェントとして退団した後、次なる行き先は依然として不明だ。当面はエジプト代表としてワールドカップに専念する。大会後、彼は慎重に去就を検討する見込みで、選択肢は欧州主要リーグ移籍だけでなく、トルコ、サウジアラビア、米国の高額オファーも含まれるという。