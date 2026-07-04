イングランド代表は、今大会で最も過酷な試練の一つに備えている。アステカ・スタジアムの標高は約2,200メートルで、選手には大きな身体的負担が予想される。また、メキシコの圧倒的なホーム戦績も難しさを増す要因だ。

さらに観客席でもイングランドは圧倒的に少数派となる見込みだ。収容人数8万3264人のスタジアムに対し、イングランドに割り当てられた公式チケットはわずか3000枚。転売チケットを購入した遠征ファンがいても、大半はメキシコを後押しする。

また、市民抗議活動が続くメキシコシティでは警察の大規模展開が予想されるが、FAはセキュリティ計画が十分と確信し、継続して見直しを行っているという。

警戒強化の背景には、エクアドルサッカー連盟がFIFAに苦情を申し立てたことがある。メキシコ戦を控えたエクアドル代表は、ホテル外の騒音で睡眠を妨げられたという。イングランド代表は同様の事態を避けるため、ホテル周辺の道路封鎖許可を取得した。