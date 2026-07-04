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【動画】「メキシコ！メキシコ！メキシコ！」――セキュリティ懸念と「スパイ」脅威で渡航が遅れたイングランド代表は、ワールドカップ決勝トーナメント1回戦の会場に到着するとブーイングを受けた。
イングランド、メキシコ戦前に警備強化
英紙『ザ・サン』によると、イングランド代表はW杯ベスト16のメキシコ戦を控え、メキシコシティへの移動を遅らせた。トゥヘル監督とイングランドサッカー協会（FA）は戦術が外部に漏れるのを防ぐため、カンザスシティの合宿地にできるだけ長く留まった。
また、イングランド代表の大会拠点周辺でも警備が強化され、警察や警備員が監視に当たっている。トゥヘル監督は試合前に戦術を明かすことなく、選手たちにアステカ・スタジアムの高地環境に適応させたい考えだ。それでもチームが宿泊施設に到着した際、バスにはメキシコサポーターからの大きなブーイングとチャントが浴びせられた。
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イングランドは、サッカー界で最も過酷なアウェイ環境の一つに直面している
イングランド代表は、今大会で最も過酷な試練の一つに備えている。アステカ・スタジアムの標高は約2,200メートルで、選手には大きな身体的負担が予想される。また、メキシコの圧倒的なホーム戦績も難しさを増す要因だ。
さらに観客席でもイングランドは圧倒的に少数派となる見込みだ。収容人数8万3264人のスタジアムに対し、イングランドに割り当てられた公式チケットはわずか3000枚。転売チケットを購入した遠征ファンがいても、大半はメキシコを後押しする。
また、市民抗議活動が続くメキシコシティでは警察の大規模展開が予想されるが、FAはセキュリティ計画が十分と確信し、継続して見直しを行っているという。
警戒強化の背景には、エクアドルサッカー連盟がFIFAに苦情を申し立てたことがある。メキシコ戦を控えたエクアドル代表は、ホテル外の騒音で睡眠を妨げられたという。イングランド代表は同様の事態を避けるため、ホテル周辺の道路封鎖許可を取得した。
- Getty Images
イングランド、敵地でのノックアウト戦に備える
イングランドは準々決勝進出へ、アステカ・スタジアムの標高と敵地での圧力、メキシコのホームアドバンテージという難題に挑む。トゥヘル監督は戦術を厳守し雑音を排除してきた。その準備がピッチで機能するかどうかが鍵だ。
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