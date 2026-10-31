ミランが怒りのダービーで存在感を示した。宿敵インテルを3-1で下したのだ。電光石火の立ち上がりを見せた一戦で、その後は相手の反撃をしのぎきり、インテル相手の近年の対戦における優位を維持した。

ミランは4分にクリスティアン・プリシッチが先制し、10分にはアドリアン・ラビオが追加点を奪った。その後、22分にアレッサンドロ・バストーニが1点差に詰め寄った。

しかし前半終了2分前、この夜の主役であるベルギー代表のディエゴ・モレイラが、2アシストを記録したうえで、自ら3点目を決めた（44分）。