ミランが怒りのダービーで存在感を示した。宿敵インテルを3-1で下したのだ。電光石火の立ち上がりを見せた一戦で、その後は相手の反撃をしのぎきり、インテル相手の近年の対戦における優位を維持した。
ミランは4分にクリスティアン・プリシッチが先制し、10分にはアドリアン・ラビオが追加点を奪った。その後、22分にアレッサンドロ・バストーニが1点差に詰め寄った。
しかし前半終了2分前、この夜の主役であるベルギー代表のディエゴ・モレイラが、2アシストを記録したうえで、自ら3点目を決めた（44分）。
ミランが怒りのダービーで存在感を示した。宿敵インテルを3-1で下したのだ。電光石火の立ち上がりを見せた一戦で、その後は相手の反撃をしのぎきり、インテル相手の近年の対戦における優位を維持した。
ミランは4分にクリスティアン・プリシッチが先制し、10分にはアドリアン・ラビオが追加点を奪った。その後、22分にアレッサンドロ・バストーニが1点差に詰め寄った。
しかし前半終了2分前、この夜の主役であるベルギー代表のディエゴ・モレイラが、2アシストを記録したうえで、自ら3点目を決めた（44分）。
ミランは開始早々、4分に先制点を奪った。モレイラが右サイドから仕掛け、カルロス・アウグストを巧みにかわすと、精度の高いクロスを送り込み、これにクリスティアン・プリシッチが頭で合わせてネットを揺らし、ホームチームがリードを奪った。
そしてわずか6分後、再びモレイラが2点目を演出する。ショートコーナーを選択してペナルティーエリア付近へ戻すと、これをアドリアン・ラビオが左足でワンタッチの見事なテクニックで合わせ、インテルの選手たちが呆然とする中、ファーサイドへとボールを突き刺した。
インテルはすぐに差を縮めようと試みたが、12分のコーナーキックからのヤン・ビセックのヘディングはGKマイク・メニャンの正面を突き、その後もミランはモレイラの動きを通じて脅威を与え続け、彼は幾度となくインテルの守備を混乱させた。
インテルは徐々に立て直し始め、22分についに差を縮めた。ハカン・チャルハノールのコーナーキックがニアポストへ送られると、マヌエル・アカンジがヘディングでアレッサンドロ・バストーニへ折り返し、バストーニがそのままヘディングでゴールへ流し込み、スコアは2－1となった。
インテルは35分、同点に迫った。アウグストが低いクロスを送るとデヤン・スタンコビッチ…デヤン・スペンスへ渡り、至近距離からシュートを放ったが、マイニャンが見事な反応でゴールを守り、ミランのリードを維持した。
前半終了2分前、モレイラが再びスポットライトを浴びた。遠い位置からフリーキックを決め、守備の壁を越えて巧みにボールをゴールへ突き刺し、ミランの3点目を記録。2アシスト1ゴールで、特別な一夜を締めくくった。
後半は選手交代なしで始まり、インテルは引き続き同点への糸口を探ったが、その試みは正確さを欠いた。56分、チャルハノールが危険なクロスをファーサイドへ送ったが、カルロス・アウグストはヘディングを枠内に飛ばせなかった。
その2分後、モレイラがもう1点を加えるところだった。ファーサイドへクロスを送ると、ボールはムサを越えてラファエル・ハモスに届いたが、彼はそれを思うように生かすことができなかった。
65分、ラビオがルカ・モドリッチのコーナーキックに合わせて高く跳んだが、ヘディングはクロスバーの上を越えた。一方、67分にはニコロ・バレッラの至近距離からのシュートをミランの守備が防いだ。インテルは72分に最初の交代を行い、チャルハノールとアンディ・ディウフに代えてピオトル・ジエリンスキとヘンリク・ムヒタリアンを投入し、中盤と攻撃の活性化を図った。
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74分には、ミランのペナルティーエリア内で物議を醸す場面があった。ムヒタリアンのクロスからマティア・ジッラにハンドがあったとして、主審がインテルにPKを与えたのだ。しかしビデオ判定が主審にオンフィールドレビューを促し、ボールがミランのディフェンダーの腕ではなく胸に当たっていたことが判明したため、主審は75分に判定を撤回した。
その後インテルは攻撃的なカードを複数切り、82分にアンジュ・ユアン・ボニとフランチェスコ・ピオ・エスポジトを投入した。一方ミランは83分にダヴィデ・バルテサーギとセックー・ディアッラを投入する守備的な交代を行い、さらにユヌス・ムサに代えてアルドン・ヤシャリを送り込んだ。
終盤、インテルは点差を縮めようと試みたが、ミランの守備は結束を保ち、試合はロッソネリの3-1での勝利で幕を閉じた。これにより、ミランは宿敵相手にリーグ戦直近4試合で3勝目を挙げ、同チーム相手の無敗記録を9試合連続に伸ばした。