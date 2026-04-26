このゴールはラッシュフォードにとって微妙な時期に生まれた。報道によると、バルセロナは彼の完全移籍に消極的だという。フリック監督の下で存在感を示すも、スポーツディレクターのデコを含む首脳陣は2600万ポンド（3500万ドル）の買取り条項を負担すると財政に支障をきたす懸念があるとされる。

移籍金と高額年俸を負担する見通しは立っておらず、方針転換の可能性も報じられている。それでも、ヘタフェ戦のような活躍は、夏に選択肢を模索する首脳陣に大きな材料となるはずだ。