ピッチ外の騒動が報じられた一週間だったが、マーカス・ラッシュフォードはエスタディオ・コロセウムでその批判を吹き飛ばした。イングランド代表FWは、鮮やかな2点目でバルセロナを勝利に導き、レアル・マドリードの失速を活かす原動力となった。 全盛期を思わせる一撃だった。同点を目指し攻勢を強めるヘタフェに対し、ラッシュフォードはスピードでDFをかわし、裏へ出たボールを冷静に決めた。レンタル移籍中の13ゴール目。直近4試合では3得点目となっている。
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【動画】マーカス・ラッシュフォードがまた決めた！バルセロナからレンタル中のFWが今季13ゴール目を記録し、バルサのリーグ制覇へ前進させた。
ラッシュフォードの鮮やかなゴールが批判を黙らせた
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移籍の行方は不透明だ
このゴールはラッシュフォードにとって微妙な時期に生まれた。報道によると、バルセロナは彼の完全移籍に消極的だという。フリック監督の下で存在感を示すも、スポーツディレクターのデコを含む首脳陣は2600万ポンド（3500万ドル）の買取り条項を負担すると財政に支障をきたす懸念があるとされる。
移籍金と高額年俸を負担する見通しは立っておらず、方針転換の可能性も報じられている。それでも、ヘタフェ戦のような活躍は、夏に選択肢を模索する首脳陣に大きな材料となるはずだ。
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タイトル獲得まであと一歩
ラッシュフォードがスペインで躍動する一方、所属するマンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグで課題を抱えている。マイケル・キャリック監督率いるチームは欧州カップ戦出場圏内を争い、得失点差でリヴァプールをわずかに上回る。 一方、バルセロナはレアル・マドリードの失速で残り15試合で圧倒的優位に立ち、5月10日のカンプ・ノウでのクラシコで優勝を決める可能性がある。