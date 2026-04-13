このプレイメーカーは、シティが後半にブルーズを圧倒し、スタンフォード・ブリッジで3点を獲得するうえで重要な役割を果たした。51分にニコ・オライリーへ先制アシストを記録し、その後マーク・ゲヒへのパスでリードを2点に広げた。 治療による一時中断中、彼はボトルを投げ上げるパフォーマンスを見せ、その映像が話題になった。その後76分にフィル・フォーデンと交代している。
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【動画】マンC対チェルシー戦の勝利の瞬間、レイアン・シェルキがボトルフリップをする様子をファンが撮影
チェルキが活躍し、ブリッジを大勝
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卓越した創造性
ウェスト・ロンドンでの試合でチェルキが活躍し、プレミアリーグ26試合で10アシスト3ゴールとなった。彼は今シーズン3試合で2アシスト以上を記録し、全大会ではマンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスだけが同じ記録を達成している。この創造性は、アーセナルに6ポイント差をつけられているものの、北ロンドンのライバルに対し1試合未消化のシティにとって極めて重要だ。
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タイトル争いが目前に迫っている
ペップ・グアルディオラ率いるチームは、4月19日にエティハド・スタジアムで行われるアーセナルとの大一番へ勢いを増している。勝ち点差がさらに縮まる可能性もあるため、終盤戦でアーセナルのリードを覆すにはチェルキの守備陣を崩す能力が鍵となる。 この勢いを維持することが不可欠だ。少しでも躓けば、プレミアリーグの王座はミケル・アルテタ率いるチームに渡る。