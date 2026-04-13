ウェスト・ロンドンでの試合でチェルキが活躍し、プレミアリーグ26試合で10アシスト3ゴールとなった。彼は今シーズン3試合で2アシスト以上を記録し、全大会ではマンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスだけが同じ記録を達成している。この創造性は、アーセナルに6ポイント差をつけられているものの、北ロンドンのライバルに対し1試合未消化のシティにとって極めて重要だ。