マンチェスター・シティのファンはアーセナルへの優位を享受しており、中でも1人のサポーターが挑発の象徴となっている。彼はシティがチェルシーを3-0で下した試合でネット上で話題となり、今回エティハド・スタジアムで再び目撃された。 以前、アーセナルモチーフの水筒を口元に当てて話題になったこのサポーター。シティがプレミアリーグ優勝争いで優位に立つ中、彼はアーセナルファンの涙をその水筒に集めるようなジェスチャーを見せ、Xやインスタグラムで再び注目されている。