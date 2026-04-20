マンチェスター・シティのファンはアーセナルへの優位を享受しており、中でも1人のサポーターが挑発の象徴となっている。彼はシティがチェルシーを3-0で下した試合でネット上で話題となり、今回エティハド・スタジアムで再び目撃された。 以前、アーセナルモチーフの水筒を口元に当てて話題になったこのサポーター。シティがプレミアリーグ優勝争いで優位に立つ中、彼はアーセナルファンの涙をその水筒に集めるようなジェスチャーを見せ、Xやインスタグラムで再び注目されている。
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【動画】マンCの「ボトル」ファンが、大勝後にアーセナルファンの涙を再び嘲笑する新パフォーマンス
ネットを騒がせたあの作品が復活
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エティハド・スタジアムでアーセナルのボトル販売中
キックオフ前からスタジアム周辺は盛り上がり最高潮。エティハド・スタジアムの外では、露店がアーセナルロゴ入りペットボトルを販売。先週末のボーンマス戦で敗れたアーセナルは苦境に立たされ、シティとの勝ち点差は縮まった。 試合数が1つ少ないグアルディオラ率いるシティは勢いに乗っており、エティハドのサポーターたちはこの水筒パフォーマンスを「タイトル争いの重圧でアーセナルが崩れ始めた」証拠と見た。
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シティのアーセナルに対する優位は続いている
スタンドの嘲笑は、マンチェスター・シティの圧倒的な強さが裏付けている。プレミアリーグだけでなく、彼らは今シーズンすでにカラバオ・カップ決勝でアーセナルを破り、タイトルへの望みを摘んだ。ホームでのアーセナル戦でも2015年以降無敗と、その優位は明らかだ。