NurPhoto
翻訳者：
動画：マンチェスター・ユナイテッドに負傷の痛手！ブルーノ・フェルナンデスがチャンピオンズリーグ勝利後に足を引きずる姿が目撃され、シティとの重要なマンチェスター・ダービーを前に不安広がる
キャリックにダービー当日の悪夢が迫る
ユナイテッドにとって欧州サッカーの最高峰の舞台への復帰は、本来なら純粋な祝福の夜となるはずだった。だが、フェルナンデスの負傷の可能性という痛手が、ファンを不安にさせている。アゼルバイジャンのサバフFKに4-0で快勝したにもかかわらず、オールド・トラッフォードを後にする際にクラブ主将が苦しそうな様子を見せたことが、試合後の議論の中心となっている。
ポルトガル人プレーメーカーは、ユナイテッドのメディカルスタッフとともにスタジアムを離れる姿を目ざといサポーターに目撃されており、かなりの不快感を抱えているように見えた。ソーシャルメディア上の映像は瞬く間に拡散し、32歳の同選手がファンに手を振りながら、脚の片側をかばう様子がはっきりと映っていた。
その動画を見る
キャリック、印象的な欧州での勝利に反応
フェルナンデスの負傷という不安が迫る中でも、キャリックはゴール前で鋭さを見せたチームのポジティブな面に目を向けようとしていた。マンチェスター・ユナイテッドは決定力を発揮し、マテウス・クーニャ、ベンヤミン・シェシュコ、リサンドロ・マルティネスに加え、フェルナンデス自身も得点を挙げた。
試合後に話したキャリックは、常に改善を求めているとし、こう語った。「自分たちは常にさらなるものを求めている。結果という面では、望んでいたスタートにはなっていない。リーグでもっと勝ち点を取りたかったが、パフォーマンスという面では、自分たちが求めていた多くの要素が見られていて、そこには満足している。そして、もちろん改善すべき点もある。今夜のクリーンシートは自分たちにとって重要だったと思う」
サバフ戦の勝利における大きな収穫の一つは、ユナイテッドの最終ラインが見せた粘り強さだった。キャリックは、今後の戦いに向けてそれが不可欠だと考えている。指揮官は、チームがここ数季とは異なる戦術的な特徴を身につけつつあると指摘し、それが今後試合日程が過密になる中で実を結ぶはずだとの見方を示した。
守備面での働きについて問われたキャリックは、さらにこう続けた。「もちろん改善すべき点はある。今夜のクリーンシートは自分たちにとって重要だったと思う。チームとして総合的に見れば、多くの良いことができていた。だからこそ、自分たちはこのシーズンがもたらすものにある種の興奮を感じているし、1試合ごとに一喜一憂しすぎるつもりはない。シーズンを通して前進し続けたいし、さらに突き進みたい。
チームには今、昨季にはおそらくなかった少し違う要素が起きている。それは良い意味での変化であり、自分たちは選手たちからそれを引き出そうとしている。そして彼らはそれを良い形で示してくれている。だから、自分にとって本当に心強いことだ」
- AFP
マンチェスター・ダービーに注目が移る
注目は今や完全に、週末にオールド・トラッフォードで行われる大一番へと移る。そこでは地元の誇りと、リーグ戦で極めて重要な勝ち点が懸かっている。フェルナンデスはサバ戦で90分フル出場を果たし、試合中そのものでは苦しんでいるようには見えなかった。足を引きずっていたのが長期離脱につながる問題ではなく、軽い打撲にすぎない可能性があるという、わずかな希望を与えるものだ。
ユナイテッドはリーグ開幕3試合で勝ち点4しか獲得できておらず、このダービーは今季の重要な分岐点となる。もしフェルナンデスが戦列を離れることになれば、創造性の面での負担はコビー・メイヌーやユーリ・ティーレマンスらにのしかかることになる。両者はチャンピオンズリーグの一戦でともに印象的なプレーを見せていた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。