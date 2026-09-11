フェルナンデスの負傷という不安が迫る中でも、キャリックはゴール前で鋭さを見せたチームのポジティブな面に目を向けようとしていた。マンチェスター・ユナイテッドは決定力を発揮し、マテウス・クーニャ、ベンヤミン・シェシュコ、リサンドロ・マルティネスに加え、フェルナンデス自身も得点を挙げた。

試合後に話したキャリックは、常に改善を求めているとし、こう語った。「自分たちは常にさらなるものを求めている。結果という面では、望んでいたスタートにはなっていない。リーグでもっと勝ち点を取りたかったが、パフォーマンスという面では、自分たちが求めていた多くの要素が見られていて、そこには満足している。そして、もちろん改善すべき点もある。今夜のクリーンシートは自分たちにとって重要だったと思う」

サバフ戦の勝利における大きな収穫の一つは、ユナイテッドの最終ラインが見せた粘り強さだった。キャリックは、今後の戦いに向けてそれが不可欠だと考えている。指揮官は、チームがここ数季とは異なる戦術的な特徴を身につけつつあると指摘し、それが今後試合日程が過密になる中で実を結ぶはずだとの見方を示した。

守備面での働きについて問われたキャリックは、さらにこう続けた。「もちろん改善すべき点はある。今夜のクリーンシートは自分たちにとって重要だったと思う。チームとして総合的に見れば、多くの良いことができていた。だからこそ、自分たちはこのシーズンがもたらすものにある種の興奮を感じているし、1試合ごとに一喜一憂しすぎるつもりはない。シーズンを通して前進し続けたいし、さらに突き進みたい。

チームには今、昨季にはおそらくなかった少し違う要素が起きている。それは良い意味での変化であり、自分たちは選手たちからそれを引き出そうとしている。そして彼らはそれを良い形で示してくれている。だから、自分にとって本当に心強いことだ」