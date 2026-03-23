【動画】マンチェスター・シティのカラバオ・カップ決勝制覇後、ペップ・グアルディオラ監督が娘のマリアと感動のひとときを共有

グアルディオラ監督は試合後のコメントでチームの団結力に焦点を当てた一方、ソーシャルメディア上では、彼の家族との再会の様子を捉えた動画が瞬く間に拡散し、ネット上では感動的な賛辞が相次いだ。

あるサポーターは「胸が熱くなる」と語り、別のサポーターは「涙が出そう」と付け加えた。また、あるファンは「父と娘の間にこれほどの愛があるのを見ると、涙が出る」と述べ、別のファンはその瞬間を「本当に感動的だ」と表現した。