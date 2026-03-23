マンチェスター・シティは日曜日、若手ニコ・オライリーの決定的な2ゴールにより、プレミアリーグのライバルであるアーセナルを下し、カラバオ・カップ優勝を果たした。グアルディオラ監督は当初、スタッフと共に大喜びで祝っていたが、この日の最も印象的な光景は、長女のマリアがピッチに駆け寄ってきた瞬間だった。インスタグラムのフォロワー数が90万人近くに上る25歳のインフルエンサーである彼女は、普段は厳しいシティの指揮官の、優しい一面を捉えた。 この勝利はグアルディオラにとって特に意義深いものだった。同大会での通算5度目の優勝を果たし、サー・アレックス・ファーガソンやジョゼ・モウリーニョといったレジェンドたちを突き放したからだ。
AFP
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【動画】マンチェスター・シティのカラバオ・カップ決勝制覇後、ペップ・グアルディオラ監督が娘のマリアと感動のひとときを共有
ウェンブリーでの歴史的な抱擁
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サポーターの心を動かす
グアルディオラ監督は試合後のコメントでチームの団結力に焦点を当てた一方、ソーシャルメディア上では、彼の家族との再会の様子を捉えた動画が瞬く間に拡散し、ネット上では感動的な賛辞が相次いだ。
あるサポーターは「胸が熱くなる」と語り、別のサポーターは「涙が出そう」と付け加えた。また、あるファンは「父と娘の間にこれほどの愛があるのを見ると、涙が出る」と述べ、別のファンはその瞬間を「本当に感動的だ」と表現した。
- AFP
人生の変化の中で力を見出す
この感情的な姿が見られたのは、グアルディオラにとってピッチ外で大きな変化の時期にあたる。昨年、10年間連れ添った妻クリスティーナ・セラとの離婚が世間の注目を集めた後、セラが自身のビジネスを管理するためにバルセロナに戻ったことで、ペップはクラブのタイトル獲得への執念を維持しつつ、家庭面での困難な変化を乗り越えなければならなかった。 カラバオ・カップでの記録的な優勝を果たしたばかりのシティの指揮官は、今シーズンの残り期間でさらなるタイトル獲得を目指しており、FAカップとプレミアリーグ優勝が依然として最優先の目標となっている。