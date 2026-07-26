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【動画】マルコ・セネシの恋人ケルシー・ローズ・バウアーズが明かした、リオネル・メッシからアルゼンチン代表への特別ギフト
チームへの特別なプレゼント
ワールドカップ後、メッシは代表全員に名前入りマテ茶セットを贈った。この豪華なプレゼントは、バウアーズがセネシが合宿から持ち帰った品を紹介する動画を公開したことで明らかになった。
アルゼンチンサッカー協会のロゴ、W杯トロフィー、セネシの名前が入った茶色の袋を手に、バウアーズはフォロワーに中身を公開。「すごくかっこいいものを見せたいの。これを見たら喜ぶはず。マルコスが合宿から持って帰った袋には彼の名前も。これがメッシから選手全員に贈られたマテ茶セットよ。」
パーソナライズされたマテセットの詳細
特注バッグには、メッシの個人ブランドロゴ入り金色スタンレーボトル、マテカップ、イエルバパック、スプーン付き金属ストローが入っていた。
マテは南米で親しまれるカフェイン豊富なハーブ飲料で、乾燥葉をお湯に浸して飲む。
この心遣いは、アルゼンチンが世界タイトル2連覇を逃した悔しい大会の後に贈られた。決勝ではスペインが延長106分、フェラン・トーレスのゴールで1－0勝利した。
セネシとバウアーズのフットボールへの道のり
セネシがプロサッカーの最高峰で地位を確立する一方、バウワーズも確かな経歴を持つ。彼女はチェルシーとサウサンプトンのユースで育ち、米国ルイジアナ州立大学でカレッジサッカーを経験した。
その後英国に戻りボーンマスに加入、そこでセンターバックとしてプレーしていたセネシと出会った。セネシは最近ボーンマスを退団し、フリーでトッテナムへ移籍。ロンドン北部のクラブは彼と4年契約を締結し、2026-27プレミアリーグ開幕を控えロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームに迎え入れた。
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メッシとアルゼンチン代表の今後はどうなるのか？
ワールドカップ終了後、メッシの代表引退を巡る憶測が絶えない。39歳で北米大会で8ゴール4アシストを記録した彼が、アルゼンチン代表を退くのか注目されている。
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