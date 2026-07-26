【動画】マルコ・セネシの恋人ケルシー・ローズ・バウアーズが明かした、リオネル・メッシからアルゼンチン代表への特別ギフト

ワールドカップ後、メッシは代表全員に名前入りマテ茶セットを贈った。この豪華なプレゼントは、バウアーズがセネシが合宿から持ち帰った品を紹介する動画を公開したことで明らかになった。

アルゼンチンサッカー協会のロゴ、W杯トロフィー、セネシの名前が入った茶色の袋を手に、バウアーズはフォロワーに中身を公開。「すごくかっこいいものを見せたいの。これを見たら喜ぶはず。マルコスが合宿から持って帰った袋には彼の名前も。これがメッシから選手全員に贈られたマテ茶セットよ。」