【動画】マルクス・ラッシュフォード、バルセロナ対レアル・マドリード戦でリオネル・メッシを思わせる見事なフリーキックを決める

ラッシュフォードの鮮やかな一撃は、すぐにクラブのレジェンドを想起させた。21世紀に入ってからバルサがレアル・マドリード戦で直接フリーキックから決めたゴールは3本目。前回は2012年10月のリーガ・エスパニョーラでメッシがカンプ・ノウで決めたものだった。 前半は枠内シュート2本、パス成功率76%と活躍し、30分を過ぎて交代。バルセロナは2-0で勝ち、リーグ連覇を達成し、ラッシュフォードは自身初タイトルを得た。



