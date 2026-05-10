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Moataz Elgammal

翻訳者：

【動画】マルクス・ラッシュフォード、バルセロナ対レアル・マドリード戦でリオネル・メッシを思わせる見事なフリーキックを決める

マーカス・ラッシュフォード
バルセロナ
レアル・マドリー
リオネル・メッシ
バルセロナ 対 レアル・マドリー
ラ・リーガ
マンチェスター・ユナイテッド

日曜日のクラシコで、マーカス・ラッシュフォードはリオネル・メッシを思わせる直接フリーキックを9分に決め、バルセロナが前半を2－0で折り返した。マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中の彼は、2012年のメッシ以来、この試合でフリーキックを成功させた初のバルサ選手となった。

  • 前半の圧倒的なパフォーマンス

    ラッシュフォードは開始9分で左上隅に先制点。バルセロナは前半を支配し、勝てば2年連続のリーグ優勝。18分にはトーレスが追加点で理想的なスタートを切った。


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  • クラブのレジェンドに倣う

    ラッシュフォードの鮮やかな一撃は、すぐにクラブのレジェンドを想起させた。21世紀に入ってからバルサがレアル・マドリード戦で直接フリーキックから決めたゴールは3本目。前回は2012年10月のリーガ・エスパニョーラでメッシがカンプ・ノウで決めたものだった。 前半は枠内シュート2本、パス成功率76%と活躍し、30分を過ぎて交代。バルセロナは2-0で勝ち、リーグ連覇を達成し、ラッシュフォードは自身初タイトルを得た。


  • 「ブラウグラナ」の好調な数字

    ラッシュフォードは今シーズン、バルセロナで47試合に出場し14ゴール14アシストを記録。ハンジ・フリック監督の下、主力としての地位を確立した。28歳の彼はカンプ・ノウに残留したいと表明しているが、マンチェスター・ユナイテッドとの契約は2028年まで残っている。



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    バルセロナは買い取りオプションを行使するだろうか？

    マイケル・キャリックがオールド・トラッフォードで監督を務める中、ラッシュフォードの来季の去就はまだ不明だ。バルセロナには3000万ユーロの買い取りオプションがあるが、財政難のため移籍金の値下げを交渉しているとの報道がある。