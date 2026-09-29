衝動に突き動かされたジダンは、その瞬間の熱気の中で自分でもほとんど何をしたのか分からなかったと、ユーモアを交えて認めた。本人いわく、やや滑稽な仕草だったと軽く認めつつも、ボールを蹴らずにはいられなかったという。最終的には、この爆発的な反応についても意に介さず、あまりに見事な場面を前に一時的に冷静さを失ったことを気にしていなかった。

感情をあらわにした珍しい振る舞いを振り返り、ジダンはプレーの質に完全にのみ込まれていたと明かした。「実際のところ、自分が何をしたのかも分からない！ ただ確かなのは、マイケルがドリブルを始めたと感じたから、そのプレーに自分もついていったということだ。そして彼は並外れたプレーをした。その後、ボールが見えて、蹴らざるを得なかった。少し滑稽ではあったけど、そんなことはどうでもいい」と、元レアル・マドリー監督は説明した。