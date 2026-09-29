AFP
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動画：マイケル・オリーズがベルギー戦でフランスを救った後、ジネディーヌ・ジダンがタッチライン際で感情をあらわにして祝福
ジズー、タッチライン際で怒りをあらわに
ジダンは、フランスのUEFAネーションズリーグ最新戦で、自身のサッカーへの情熱が今なお非常に強いことを証明した。 オリーセが88分に決勝点を決める華麗な独走に出ると、フランス代表指揮官はテクニカルエリアから、その動きを必死に追う姿を見せた。祝福はコミカルな展開となり、1998年ワールドカップ優勝メンバーでもある同指揮官は、ベンチ付近に転がっていたボールを強く蹴り上げ、興奮のあまり危うく自ら負傷しかけた。
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感情がむき出しになった瞬間
衝動に突き動かされたジダンは、その瞬間の熱気の中で自分でもほとんど何をしたのか分からなかったと、ユーモアを交えて認めた。本人いわく、やや滑稽な仕草だったと軽く認めつつも、ボールを蹴らずにはいられなかったという。最終的には、この爆発的な反応についても意に介さず、あまりに見事な場面を前に一時的に冷静さを失ったことを気にしていなかった。
感情をあらわにした珍しい振る舞いを振り返り、ジダンはプレーの質に完全にのみ込まれていたと明かした。「実際のところ、自分が何をしたのかも分からない！ ただ確かなのは、マイケルがドリブルを始めたと感じたから、そのプレーに自分もついていったということだ。そして彼は並外れたプレーをした。その後、ボールが見えて、蹴らざるを得なかった。少し滑稽ではあったけど、そんなことはどうでもいい」と、元レアル・マドリー監督は説明した。
- Getty Images Sport
フランスがグループの主導権を握る
この結果により、フランスは金曜日に控える注目のイタリア戦を前に非常に有利な立場に立った。ベルギーでの勝利は、フランスのネーションズリーグでの順位にも大きな意味を持つ。この勝利でフランスは勝ち点6としてグループ首位に浮上し、大会終盤戦進出に向けて有利な状況となった。一方、マルク・ファン・ボメル率いるベルギーは今大会初黒星を喫し、首位争いでフランスとイタリアの後塵を拝している。
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