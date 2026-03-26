【動画】ポール・ポグバ、モナコでの初ゴールを豪快なシュートで決める。元マンチェスター・ユナイテッドのスターが完全復帰に向けて前進

昨夏モナコに加入して以来、ポグバの完全復帰への道のりは決して順風満帆とは言い難い。ユヴェントス在籍時にドーピング違反による出場停止処分を受けていたこともあり、競技復帰への道のりは一連の慢性的な体調不良に阻まれ、今シーズンはこれまでわずか3試合の出場にとどまっている。

ブレントフォード戦で得点を挙げたものの、ポグバの第一の目標は、リーグ・アンで最高レベルで戦うために必要な試合勘を取り戻すことにある。クラブは、このゴールがベテランスターにとって心理的な突破口となることを期待している。