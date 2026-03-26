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【動画】ポール・ポグバ、モナコでの初ゴールを豪快なシュートで決める。元マンチェスター・ユナイテッドのスターが完全復帰に向けて前進
ポグバがついにモナコでの初得点を挙げた
ポグバは、彼らしい鮮やかなプレーで先制点を挙げた。中盤から踏み込んで放った強烈な右足シュートは、ゴールキーパーの防ぎようがなく、観客から歓喜の声が上がった。このゴールは、フランス代表の彼が、たった一蹴りで試合の流れを一変させる力を持つ選手であることを改めて示すものだった。
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体力を取り戻す
昨夏モナコに加入して以来、ポグバの完全復帰への道のりは決して順風満帆とは言い難い。ユヴェントス在籍時にドーピング違反による出場停止処分を受けていたこともあり、競技復帰への道のりは一連の慢性的な体調不良に阻まれ、今シーズンはこれまでわずか3試合の出場にとどまっている。
ブレントフォード戦で得点を挙げたものの、ポグバの第一の目標は、リーグ・アンで最高レベルで戦うために必要な試合勘を取り戻すことにある。クラブは、このゴールがベテランスターにとって心理的な突破口となることを期待している。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
ポグバの華麗な個人技がこの日のハイライトとなったが、セバスチャン・ポコニョリ監督率いるチームに勝利をもたらすには至らなかった。このフランスの強豪は、結局ブレントフォードに2-1で敗れた。
しかし、これは4月5日に控えるマルセイユとの重要なリーグ・アン戦を前に、チームの状態を維持するための調整試合に過ぎなかった。この試合で、ポグバが公式戦に復帰する可能性も残されている。