Getty/GOAL/X@paulpogba
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【動画】ポール・ポグバが憧れのジダンからサイン入りユニフォームを受け取り、感無量。フランス代表MFとレアル・マドリードのレジェンドたちも同席した。
ポグバが憧れの選手と特別なひとときを過ごす
ポグバは長年の憧れであるジダンと対面し、感極まった。モナコのMFはジダンからサイン入りユニフォームを受け取り、その様子はすぐにSNSで広がった。W杯制覇などの実績 despite、彼はファンとしてヒーローに会ったかのように喜んだ。
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ポグバの興奮が注目を集めている
特に印象的だったのは、ポグバがサインを受け取った直後、感情が高まった瞬間だ。カメラが捉えたその場面で、このMFは声を上げて喜びを爆発させた。
「もう眠れない！」と叫んだ。会場にはマルセロ、カカ、ロドリゴなど、各時代を代表する選手も集まった。
- AFP
ポグバは復帰へ着実に歩みを進めている。
ポグバはドーピングによる出場停止と怪我で長く公式戦から離れていたが、現在はモナコでコンディションと安定感を取り戻すことに集中している。また、代表復帰も依然として目標だ。トップレベルへの復帰を目指しつつ、フランス代表としてプレーする「栄誉」は何よりも切望する目標である。