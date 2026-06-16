【動画】ポール・ポグバが憧れのジダンからサイン入りユニフォームを受け取り、感無量。フランス代表MFとレアル・マドリードのレジェンドたちも同席した。

特に印象的だったのは、ポグバがサインを受け取った直後、感情が高まった瞬間だ。カメラが捉えたその場面で、このMFは声を上げて喜びを爆発させた。

「もう眠れない！」と叫んだ。会場にはマルセロ、カカ、ロドリゴなど、各時代を代表する選手も集まった。