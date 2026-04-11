アル・ナスルはサウジ・ロシェン・リーグで力強いパフォーマンスを続け、第28節でアル・アクドゥードを2-0で下した。
この勝利で勝ち点を73に伸ばし、首位の座を固めた。終盤戦へ首位の座を死守する。
一方、アル・アクドゥードは勝ち点16で17位にとどまり、降格圏内から抜け出せない。
得点は16分のC・ロナウド、47分のジョアン・フェリックス（いずれもポルトガル代表）が挙げた。
アル・ナスルはサウジ・ロシェン・リーグで力強いパフォーマンスを続け、第28節でアル・アクドゥードを2-0で下した。
この勝利で勝ち点を73に伸ばし、首位の座を固めた。終盤戦へ首位の座を死守する。
一方、アル・アクドゥードは勝ち点16で17位にとどまり、降格圏内から抜け出せない。
得点は16分のC・ロナウド、47分のジョアン・フェリックス（いずれもポルトガル代表）が挙げた。
試合はアル・アクドゥードの堅守で落ち着いた立ち上がりとなった。しかし15分、クリスティアーノ・ロナウドが巧みな動きで守備を崩した。
ロナウドはアル・アクドゥードの守備の隙を突いて後方から前線へ抜け出し、ナワフ・ブシェルからのパスを受けて15分に先制ゴールを決めた。
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このゴールでロナウドはリーグ24得点とし、得点ランキング3位に浮上。1位はアル・カディシアのジュリアン・ケニオネス（26ゴール）、2位はアル・アハリ・ジェッダのイヴァン・トニー（27ゴール）だ。
アル・ナスルは前半、相手守備陣に圧倒的な攻撃を仕掛け続け、ゴール前に何度も危険なチャンスを作り出した。試合を早期に決着させようという明確な意欲が表れた。
27分にはキングスレイ・コウマン（フランス）が強烈なシュートを放ったが、ポストを擦って外れた。直後にチームは素早くサイドから圧力を強めた。
29分にはサディオ・マネ（セネガル）が危険なクロスを送ったが、ジョアン・フェリックスは決められずCKに。
36分にはクリスティアーノ・ロナウドの強烈なシュートもGKが好守。40分にも左足で放った一撃がネットを揺らすかと思われたが、 しかしディフェンダーに当たりコースが変わり、前半最大のチャンスは逸された。
アル・ナセルは相手の守備を完全に包囲し、中央とサイドの両方から多彩な攻撃を仕掛けた。
後半、アル・ナスルは猛烈なペースで試合を開始。リードを広げ、早期決着を狙った。明確な攻撃で相手守備は混乱。
47分、クリスティアーノ・ロナウドの素早いカウンターからサディオ・マネへ決定的なパス。
マニのクロスをコウマンが頭で狙うも左ポストに阻まれた。しかし跳ね返りがフェリックスの前に。彼は迷わず右足を振り抜き、ネットを揺らした。
2点リードのアル・ナスルは後半、リスクを避け慎重に試合を進めた。アル・アクドゥードは散発的な攻撃で流れを取り戻そうとしたが、決定機は作れなかった。
57分にはペドロサがペナルティエリア外から強烈なシュートを放ったが、左ポストを擦りながら外れた。これがアル・アクドゥードのこのハーフ最初の好機だった。
65分にはジョカン・ギュルがクロスをヘディングで合わせたが、ボールは奇妙な軌道でゴール右に外れた。
試合終了10分前、アル・ナスルのジョルジェ・ジェズス監督は選手交代を行い、C・ロナウドをベンチに下げた。
86分にはサディオ・マネが右ポストを擦るシュート、続くアブドゥル・イラフ・アル＝オマリのヘディングも枠を外れた。
アル・ナスルはサウジ・ロシェン・リーグで連勝を続け、首位の座を固めた。残り6節でアル・ヒラルとの勝ち点差は再び5に広がった。
残り6試合中4勝すれば優勝が確定するため、チームは集中力を高めている。
5月7日の第32節アル・ヒラル戦は、優勝を決定する大一番になる可能性がある。