アル・ナスルはサウジ・ロシェン・リーグで力強いパフォーマンスを続け、第28節でアル・アクドゥードを2-0で下した。

この勝利で勝ち点を73に伸ばし、首位の座を固めた。終盤戦へ首位の座を死守する。

一方、アル・アクドゥードは勝ち点16で17位にとどまり、降格圏内から抜け出せない。

得点は16分のC・ロナウド、47分のジョアン・フェリックス（いずれもポルトガル代表）が挙げた。