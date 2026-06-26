【動画】ボスニア・ヘルツェゴビナのW杯決勝T進出に、イブラヒモビッチが涙をこらえる

この歴史的快挙は、試合後に同僚解説者のティエリ・アンリと分析を行ったイブラヒモビッチの心に深く響いた。自身のルーツと、優勝が社会に与えた影響を振り返り、象徴的なストライカーは優勝チームと世界中の熱狂的ファンに感動的な賛辞を贈った。

イブラヒモビッチはこう語った。「サッカーは人々を一つにする。ボスニアが多くの苦難を乗り越え、喜びに包まれる姿に胸が熱くなる。父の故郷であり、7万人の歌声が響くスタジアムを見ると、ファンはすでに心でワールドカップを制しただろう。誇らしく、ただ幸せだ」

「グループステージを突破した姿も特別ですが、最も心揺さぶられるのはファンが歌う瞬間です。胸が熱くなり、言葉になりません。ただ幸せで、幸せです。」

バルバレズ監督もまた、このおとぎ話のような快進撃について同様の感想を述べ、「我々は完全なダークホースとしてここに来た。大きな目標を掲げていたが、それが今、現実になった」と語っていた。