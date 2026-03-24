ウィロー財団が協賛する「ロンドン・フットボール・アワード」の会場でGOALの取材に応じたチアゴは、現在その肩に重くのしかかるプレッシャーにもかかわらず、リラックスした様子を見せていた。このフォワードは3月17日、カルロ・アンチェロッティ監督からブラジル代表初招集を正式に受けたが、これは国内リーグでの驚異的な活躍に対する当然の報いと言える。 ブルガリアのルドゴレツから移籍して以来、チアゴはウェスト・ロンドンでの序盤の怪我の苦難を乗り越える驚異的な回復力を見せ、欧州屈指の決定力を持つストライカーへと成長した。今シーズン、彼はパワーと正確さを兼ね備えたプレーでブレントフォードの攻撃を牽引し、全大会通算わずか33試合の出場で、驚異的な22ゴールと1アシストを記録している。
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動画：「ペレこそ王様だ！」――ブレントフォードのFWイゴール・チアゴが、ブラジルサッカー史上のレジェンドたちの中から選りすぐりを紹介
セレソンへの彗星のごとき台頭
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ペレが王座に就く
「これかあれか」という早口クイズのコーナーで、チアゴはブラジルサッカー界の王者の複雑な序列を解説するよう求められた。このフォワードは当初、ロナウジーニョよりネイマールを、リバウドよりロナウド・ナザリオを選び、さらにカカより伝説のガリンシャを選んだ。
続く一対一の対決ラウンドでは、ロナウドよりもネイマールを、ロマリオよりもペレを支持し、最終的に3度のワールドカップ優勝者であるペレを、現代サッカー界の最も象徴的な選手たちと対決させることになった。対決が最終段階に入ると、チアゴはガリンチャよりもペレを選び、ペレとネイマールが対決することになった際、決定的な判断を下した。彼はこう語った。「ペレだ。ペレこそが王様だ。」
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アメリカでの試練
ブレントフォードのこのフォワードは、米国で行われる代表戦期間中に、その実力を試される大きな試練に直面することになる。ブラジル代表は、フランスやクロアチアといった強豪と対戦する予定だ。 これらの親善試合は、チアゴがクラブでの好調なパフォーマンスを国際舞台で発揮し、ヴィニシウス・ジュニアといった創造性豊かな選手たちと連携を深める絶好の機会となる。もし彼が、こうした欧州のエリートディフェンス陣を相手に、その決定的な得点率を維持できれば、2026年ワールドカップに向けた戦いが激化する中、アンチェロッティ監督の戦術において欠かせない存在としての地位を確固たるものにするだろう。