動画：「ペレこそ王様だ！」――ブレントフォードのFWイゴール・チアゴが、ブラジルサッカー史上のレジェンドたちの中から選りすぐりを紹介

「これかあれか」という早口クイズのコーナーで、チアゴはブラジルサッカー界の王者の複雑な序列を解説するよう求められた。このフォワードは当初、ロナウジーニョよりネイマールを、リバウドよりロナウド・ナザリオを選び、さらにカカより伝説のガリンシャを選んだ。

続く一対一の対決ラウンドでは、ロナウドよりもネイマールを、ロマリオよりもペレを支持し、最終的に3度のワールドカップ優勝者であるペレを、現代サッカー界の最も象徴的な選手たちと対決させることになった。対決が最終段階に入ると、チアゴはガリンチャよりもペレを選び、ペレとネイマールが対決することになった際、決定的な判断を下した。彼はこう語った。「ペレだ。ペレこそが王様だ。」