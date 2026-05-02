【動画】ペップ・グアルディオラとアーリング・ハーランドがリヴァプールのスターについて本音を明かす映像を見たモハメド・サラーの反応

この動画でグアルディオラ監督は、サラーのスピードとポジショニングが守備を苦しめたと認めた。「彼は頭痛の種だった」とスカイ・スポーツに語った。

「本当に頭を悩ませた。シティのスタイルを考えれば、彼らにとって理想的な展開だった」とグアルディオラは語った。「背後のスペースを突かれ、[トレント]・アレクサンダー＝アーノルドや[アンドルー]・ロバートソンといった伝説的な選手からの絶妙なクロスが供給されたからだ」

「彼らは最大のライバルだった。心から尊敬している。毎年高いパフォーマンスを維持するサラーやロバートソンらには、このサッカー界をより良くしてくれたとして多大な敬意を表したい」

プレミアリーグ得点王を争うハーランドも「彼との競争は素晴らしい」と語った。

「彼の活躍を見てほしい」とノルウェー人は語った。「まず、彼の得点数だ。正確な数字は分からないが、多くが重要なゴールだった。私たちを相手に決めたゴールも少なくなく、イライラしたこともある。それでも、彼と競い合えたのは素晴らしい経験だ。彼のユニフォームを家に飾れて幸運だ。」