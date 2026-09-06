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ライブ
Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

動画：ベン・チルウェルが、クリスタル・パレスの決勝ゴールを決めた選手を「チェルシーの戦力外」と呼んだフラムファンに痛烈な「負けを認めろ」メッセージを送る

ベン・チルウェル
フラム 対 クリスタル・パレス
フラム
クリスタル・パレス
プレミアリーグ

ベン・チルウェルはクリスタル・パレス復帰戦でいきなり結果を残し、フラムに3-2で勝利した一戦で終盤に圧巻の決勝ゴールを突き刺した。 元チェルシーDFは試合終了後、やじを飛ばしたホームのサポーターに標的にされたが、ダービー勝利を祝う小粋なジェスチャーを見せ、すぐにその挑発を黙らせた。

  • DFがホームのやじを飛ばす観客を黙らせる

    試合終了のホイッスル後にピッチを後にする中、フラムのサポーターがチルウェルに向かって数ヤード先から「チェルシーの戦力外」と叫んだ。29歳の左SBは、移籍期限日にパレス復帰を完了したばかりだったが、指で「L」の形を作り、そのやじを飛ばした相手に「L（敗北）を受け取れ」と言い返した。このDFの小気味いい反応は、ロンドンのライバルの本拠地で勝ち点3を手にしたパレスにとって、記憶に残る午後を締めくくるものとなった。

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  • クリスタル・パレスが見事な逆転劇を演じる

    ホームのフラムは、ジョシュア・キングのディフレクションによるシュートと、セサル・パラシオスのクラブ初ゴールで2度リードを奪った。しかし、クリスタル・パレスは屈せず、タイリック・ミッチェルが圧巻のパフォーマンスで2度の貴重な同点ゴールを決め、クレイヴン・コテージで存在感を示した。ミッチェルとの交代からわずか3分後、チルウェルはこぼれ球に反応し、77分に強烈なボレーシュートを叩き込んで、ピエール・サージュ率いるチームの見事な逆転による3-2勝利を決定づけた。

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    過密なホーム日程が迫る

    セージ監督率いるチームは今後、セルハースト・パークでの厳しい3連戦に臨む。まずは週半ばにカラバオカップでミドルズブラと対戦し、その後すぐにプレミアリーグでイプスウィッチ・タウン戦を迎える。さらにUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズでは、ポーランドの強豪レフ・ポズナンとの初戦に挑む。カップ戦の一発勝負、リーグ戦の勢い、そして欧州での目標が立て続けに問われる中、パレスの選手層と新戦力は早くも真価を試されることになる。

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