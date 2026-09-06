試合終了のホイッスル後にピッチを後にする中、フラムのサポーターがチルウェルに向かって数ヤード先から「チェルシーの戦力外」と叫んだ。29歳の左SBは、移籍期限日にパレス復帰を完了したばかりだったが、指で「L」の形を作り、そのやじを飛ばした相手に「L（敗北）を受け取れ」と言い返した。このDFの小気味いい反応は、ロンドンのライバルの本拠地で勝ち点3を手にしたパレスにとって、記憶に残る午後を締めくくるものとなった。