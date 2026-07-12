【動画】フランス代表のキリアン・ムバッペは、スペインとの準決勝を前にティエリ・アンリとマイケル・オリゼと冗談を交わし、足首の怪我の兆候は見られなかった。

火曜日のスペイン戦を控えたフランス代表で、ムバッペは新たな歴史的記録目前だ。代表通算64ゴール36アシストをマークし、フランス史上初めて国際試合100ゴールに関与した。今大会8ゴールでゴールデンブーツ賞争いはリオネル・メッシと並んでいる。

チームホテルで冗談を交わしただけでなく、アンリは準々決勝直後に代表ロッカールームを訪れ、快進撃を称えつつ「まだ準決勝だ」と選手たちに警鐘を鳴らした。

選手たちにこう語った。「この熱意は素晴らしい。もっと続きてほしい。だがまだ準決勝だ。誤解するな、素晴らしいが、まだ途中だ。 しかし『まだ準決勝に過ぎない』と言ったのは、最後まで勝ちたいからだ」と続けた。ムバッペが万全で好調を維持しており、3大会連続の決勝進出の夢は依然として現実味を帯びている。