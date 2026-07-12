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【動画】フランス代表のキリアン・ムバッペは、スペインとの準決勝を前にティエリ・アンリとマイケル・オリゼと冗談を交わし、足首の怪我の兆候は見られなかった。
ムバッペ、怪我の懸念を笑い飛ばす
2026年W杯出場が怪我で危ぶまれていたムバッペだが、チームホテルで伝説的ストライカー、ティエリ・アンリと冗談を交わす姿が捉えられ、懸念は和らいだ。27歳のムバッペはマイケル・オリゼやジャン＝フィリップ・マテタと笑い、モロッコ戦直前に途中交代した足首の不調の兆候は目立たなかった。
主将の明るい姿は、フランスを3大会連続決勝へ導こうとするデシャン監督を勇気づけている。ムバッペは大会を通じて驚異的な活躍を見せ、通算20ゴールを達成した。
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デシャン監督、準々決勝欠場の理由を説明
モロッコ戦（2-0で勝利）の77分、右足首に氷を巻いて交代したムバッペ。試合後、デシャン監督が状況を説明した。 「キリアンには足首に軽い問題があり、多少の痛みを感じていた」と監督は説明した。フォーブス誌によると、ムバッペは「軽度の足首のけが」を認めたが、ダラスでの準決勝に向け「全く問題ない」と強調した。
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フランス代表キャプテンに歴史が待ち受けている
火曜日のスペイン戦を控えたフランス代表で、ムバッペは新たな歴史的記録目前だ。代表通算64ゴール36アシストをマークし、フランス史上初めて国際試合100ゴールに関与した。今大会8ゴールでゴールデンブーツ賞争いはリオネル・メッシと並んでいる。
チームホテルで冗談を交わしただけでなく、アンリは準々決勝直後に代表ロッカールームを訪れ、快進撃を称えつつ「まだ準決勝だ」と選手たちに警鐘を鳴らした。
選手たちにこう語った。「この熱意は素晴らしい。もっと続きてほしい。だがまだ準決勝だ。誤解するな、素晴らしいが、まだ途中だ。 しかし『まだ準決勝に過ぎない』と言ったのは、最後まで勝ちたいからだ」と続けた。ムバッペが万全で好調を維持しており、3大会連続の決勝進出の夢は依然として現実味を帯びている。
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