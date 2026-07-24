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【動画】フランス代表でバイエルン・ミュンヘンのスター、マイケル・オリゼがニューヨークのアマチュア試合に靴下姿で参加し、ファンを驚かせた。
オリセがストリートマッチに参加
ワールドカップでフランス代表としての任務を終えてからわずか数日後、バイエルンのウインガー、オリゼがニューヨークの公共グラウンドで行われたアマチュア試合に参加し、市民を驚かせた。この試合はコミュニティプラットフォーム「GoodRec」を通じて企画された。驚くべきことに、元クリスタル・パレスのスターはサッカーシューズではなく、靴下とゆったりしたズボンを履いてプレーした。
アマチュアたちがフランスのスターを称賛
靴下姿でもオリゼは卓越したテクニックを見せ、右サイドから中央へ切り込んで左足でシュートする持ち味を披露した。試合後は参加者全員と記念撮影を行い、GoodRecは「靴下でも圧倒された。ニューヨークでの試合に来てくれてありがとう！」と投稿した。
ウインガーが大会で活躍
この突然の登場は、ワールドカップで「レ・ブルー」として7アシストの新記録を樹立するなど活躍したオリゼにとって、輝かしい期間の締めくくりとなった。この功績は、昨季バイエルンで52試合に出場し22ゴール31アシストを記録した驚異的な成績に続くものだ。ニューヨークの一般公開ピッチに姿を現したことで、サッカーへの純粋な情熱を持つ選手としての評判はさらに強まった。
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バイエルン、プレシーズン再開へ準備進む
オリゼはまず休暇に入り、その後バイエルンの本拠地に戻ってプレシーズントレーニングに合流する。バイエルンは、ワールドカップの決勝トーナメントに進出した主力選手のコンディションを、間近に迫った国内リーグと欧州大会に向けて早く回復させるというプレッシャーに直面している。サポーターは、このウインガーの好調が新シーズンも続くことを期待している。
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