【動画】フランス代表でバイエルン・ミュンヘンのスター、マイケル・オリゼがニューヨークのアマチュア試合に靴下姿で参加し、ファンを驚かせた。

この突然の登場は、ワールドカップで「レ・ブルー」として7アシストの新記録を樹立するなど活躍したオリゼにとって、輝かしい期間の締めくくりとなった。この功績は、昨季バイエルンで52試合に出場し22ゴール31アシストを記録した驚異的な成績に続くものだ。ニューヨークの一般公開ピッチに姿を現したことで、サッカーへの純粋な情熱を持つ選手としての評判はさらに強まった。