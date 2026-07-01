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【動画】フランスがスウェーデンを大勝したW杯試合で、終盤に出場したシェルキがデシャン監督を無視したように見えた。
フランス陣営に緊張が走っているのか？
グラハム・ポッター率いるスウェーデンに3－0で快勝したフランス代表は祝勝ムードに浸っていたが、ソーシャルメディアに投稿された映像がチーム内に亀裂があることを示した。今大会出場機会の少ないシェルキは試合後、チームメイトや監督から距離を置くように見えた。
映像には、ピッチ中央で一人立ちサポーターに手を振るチェルキのもとへ、デシャン監督が歩み寄る場面が映っている。チェルキは監督の手を避け、再び話しかけようとした際、靴ひもを結ぶふりをして事実上距離を置いた。
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チェルキの出場時間の不足
北米での試合でまだ先発できないマンチェスター・シティのスターは、苛立ちを募らせている。シェルキはフランス代表の4試合すべてで途中出場にとどまり、合計出場時間はわずか51分。スウェーデン戦では残り5分でクリスタル・パレスのジャン＝フィリップ・マテタと共に投入された。
デシャン監督が率いるフランス代表には攻撃的選択肢が豊富で、シェルキが先発に名を連ねる余地はほとんどない。10番のポジションではマイケル・オリゼが輝き、ブラッドリー・バルコラやデシレ・ドゥエも出場機会を争う。結果として、創造性豊かなこのMFは、優勝候補とされるチームで出番に恵まれていない。
- AFP
デシャン監督がチームの結束について語る
ソーシャルメディアではシェルキをめぐる騒動が話題を独占していたが、デシャン監督は試合後の記者会見でチーム全体の団結力を称えた。スター選手を含む攻撃陣の献身的な姿勢について、彼は次のように述べた。「チーム内の連携は良好だ。ボールを保持して懸命にプレーしなければならない場面では、フォワードを含め全員が積極的に関わっている。これは非常に良いことだ。 それは私にとって喜ばしく、誇りに思う。この調子を維持しなければならない」
その一方で、デシャン監督は「チームスピリットだけで試合に勝てるわけではないが、それが原因で負けることはある」と語り、才能あふれるグループで調和を保つ難しさを指摘した。出場機会を得られない選手から不満が出る可能性もあるが、監督は「集団としての強さが何よりも重要だ」と強調した。フランス代表は次戦、フィラデルフィアでパラグアイとの決勝トーナメント1回戦に臨む。