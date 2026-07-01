【動画】フランスがスウェーデンを大勝したW杯試合で、終盤に出場したシェルキがデシャン監督を無視したように見えた。

ソーシャルメディアではシェルキをめぐる騒動が話題を独占していたが、デシャン監督は試合後の記者会見でチーム全体の団結力を称えた。スター選手を含む攻撃陣の献身的な姿勢について、彼は次のように述べた。「チーム内の連携は良好だ。ボールを保持して懸命にプレーしなければならない場面では、フォワードを含め全員が積極的に関わっている。これは非常に良いことだ。 それは私にとって喜ばしく、誇りに思う。この調子を維持しなければならない」

その一方で、デシャン監督は「チームスピリットだけで試合に勝てるわけではないが、それが原因で負けることはある」と語り、才能あふれるグループで調和を保つ難しさを指摘した。出場機会を得られない選手から不満が出る可能性もあるが、監督は「集団としての強さが何よりも重要だ」と強調した。フランス代表は次戦、フィラデルフィアでパラグアイとの決勝トーナメント1回戦に臨む。