動画：フェデリコ・バルベルデ、マンチェスター・シティ戦で驚異のハットトリック達成後、熱狂的な記者から「バロンドール授与」される

3点リードと称賛の声に包まれながらも、バルベルデは「まだ仕事は半分しか終わっていない」と浮かれることを拒んだ。彼はグアルディオラ率いるチームの逆襲の可能性を警戒し続け、チームメイトにプロ意識を持ち、慢心の兆候すら見せないよう促した。バルベルデは続けた。「マンチェスターでの試合は非常に厳しい。 我々は0-0の状態で臨む覚悟で、全力を尽くさねばならない。チームが一丸となれば偉業を成し遂げられることを、我々は示してきた」