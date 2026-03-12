バルベルデはティボ・クルトワのロングボールを活かして先制点を挙げ、その後ヴィニシウス・ジュニオールとの見事な連携から追加点を奪った。前半終了間際にはブライム・ディアスの繊細なループパスを空中制球し、強烈なボレーシュートを決めてハットトリックを達成した。 プライム・ビデオ・イタリアのレポーター、アレッシア・タルキーニオはこのミッドフィルダーの活躍に魅了され、公式投票プロセスを飛び越えて独自の賞を授与することを決めた。
動画：フェデリコ・バルベルデ、マンチェスター・シティ戦で驚異のハットトリック達成後、熱狂的な記者から「バロンドール授与」される
ベルナベウでのバルベルデの妙技
クリップを見る
バーチャル授賞式
その後、ネット上で話題となった軽妙な一幕で、彼女はマドリードのスター選手にサッカー界で最も権威ある個人賞のデジタル版を贈呈した。 スマートフォンをカメラに向けて掲げながら、タルキニオは笑いをこらえきれないバルベルデにこう告げた。「トロフィーを持ってきてないから、代わりにこのバーチャル版を渡さなきゃね。バロンドールだよ！」画面に映った金色のボールの映像に、ウルグアイ代表選手は笑い声をあげ、冗談めかしてこう返した。「このスマホも僕のもの？」
試合終了後のインタビューで、レアル・マドリードの主将は当然ながら満面の笑みでメディアに語った。「信じられない夜だった。まさに夢に見るような瞬間だ。こんなに楽しめる試合は久しぶりだ。本当に嬉しいが、何よりもチームが勝ったことが何よりだ」
焦点はエティハドへ移る
3点リードと称賛の声に包まれながらも、バルベルデは「まだ仕事は半分しか終わっていない」と浮かれることを拒んだ。彼はグアルディオラ率いるチームの逆襲の可能性を警戒し続け、チームメイトにプロ意識を持ち、慢心の兆候すら見せないよう促した。バルベルデは続けた。「マンチェスターでの試合は非常に厳しい。 我々は0-0の状態で臨む覚悟で、全力を尽くさねばならない。チームが一丸となれば偉業を成し遂げられることを、我々は示してきた」
