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動画：フィンガダ、クーワラとのインタビュー（2/2）：「世界最高の監督でも、サウジアラビア代表では成功しない！」

N. Vingada
サウジアラビア 対 ウルグアイ
サウジアラビア
ウルグアイ
ワールドカップ
プレミアリーグ
エルヴェ・ルナール
クリスティアーノ・ロナウド
ジョゼ・モウリーニョ
マルコ・シウバ
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
ポルトガル
コンゴ民主共和国
ポルトガル
サウジアラビア
ウルグアイ
アメリカ
フランス
コンゴ民主共和国(キンシャサ)

サウジリーグのシステムは大会を世界的にアピールしているが、代表チームには役立っていない

「グリーン」監督の解任はキャリアで最も衝撃的だった。レナール交代でも効果は期待できない。

サウジの選手たちはブラジル人に似ている。アルゼンチン戦のような番狂わせは繰り返せない。

ポルトガルは調子が良ければどの代表にも勝てる。だが我々は「ロナウドのチーム」ではない。

モウリーニョはレアル・マドリードで難しい任務に挑むが、彼は最高のポルトガル人監督だ。

第1部ではエジプトでの経験やファラオズの将来、2026年W杯のアラブ勢について語ったヴィンガダ。第2部では、その豊富なキャリアを生かし、サウジアラビアとポルトガルのサッカーについて語り続ける。 今回は、彼が監督として大きな足跡を残したサウジアラビアとポルトガルに焦点を当てる。

1996年のAFCアジアカップでサウジアラビア代表を優勝に導き、同国最後のタイトルをもたらしたフェンガダは、現在の代表チームやリーグ投資が国内選手に与える影響を率直に語る。

また、1998年W杯目前に解任された苦い経験も明かし、資金だけでは強豪代表チームは作れないと断言する。

また、母国ポルトガルのW杯展望やC・ロナウドの将来にも言及。彼は「ドン」だけでは語れないと強調し、現世代が世界と渡り合える力を有すると語った。

彼は1990年代にポルトガル代表を率い、1996年アトランタ五輪代表も指導。1989年と1991年のU-20ワールドカップ優勝スタッフでもある。

また、同胞ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰の可能性や、世界中で活躍するポルトガル人監督の成功要因についても語っている。インタビュー第二部へ：

  • ワールドカップでポルトガルはどこまで進むと思いますか？

    ポルトガルは2026年ワールドカップでベスト10入りすると予想します。グループステージを突破し、最低でもベスト8が目標ですが、調子が良ければどのチームにも勝てます。

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  • クリスティアーノ・ロナウドは2026年のワールドカップ後に引退すると思いますか？また、あと何年プレーできると思いますか？

    彼には二つの目標がある。今回のワールドカップに出場し、このレベルでプレーできる身体能力を示すこと。そのあと、通算1000ゴールを達成し、息子とプレーしてから引退したいと考えている。

  • あなたがポルトガルの監督なら、記録更新が迫るロナウドを全試合フル出場させますか？ それとも年齢を考慮しますか？

    試合の間隔は5日あり、回復は十分に見込める。それでも監督は、ロナウドが以前のような身体能力を失っていることを理解しており、適切に対応すると確信している。

    ポルトガルがリードすれば途中交代させられ、ベスト16進出が決まれば休養を与えるだろう。

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ポルトガル代表は「唯一のスターがいるチーム」だと言われるが、どう思う？

    ポルトガルには優れた選手が多い。チームをロナウド一人に依存するのは誤りだ。彼は一流だが、他にも優秀な選手がいる。

  • ポルトガル人監督は世界の主要リーグで成功を収めています。その理由は何でしょうか。また、現在最も優れた監督は誰だと思いますか？

    ポルトガル人やポルトガル人監督は、どんな文化にも順応し、人間性とプロ意識で力を最大限に発揮する。

    我が国には優れた監督が多数いますが、私は現在フルハムを率いるマルコ・シルバを特に高く評価しています。

  • モウリーニョのレアル・マドリード復帰が報じられています。彼はチームを優勝に導けると思いますか？

    レアル・マドリードの問題は、戦術やスター選手の指導だけではない。選手たちのエゴや、サポーター、メディア、スポンサーからの大きなプレッシャーにも対処しなければならない。モウリーニョには輝かしい実績と経験があるが、どの監督にとっても難しい任務だ。

  • ポルトガルが優位な中、ワールドカップでポルトガル代表の監督にスペイン人を起用する案をどう思いますか？

    ロベルト・マルティネスはベルギー代表でタイトルを獲得できなかったものの、優れた世代の選手たちを育て、あと一歩のところまで迫った。フェルナンド・サントスに次ぐ選択肢として適任だった。

  • サウジアラビアは、アルゼンチンがスペインに勝った時の番狂わせを再現できるか？

    サウジアラビアは前回大会でアルゼンチンを破った唯一のチームだった。素晴らしい試合で、勝利は当然だったと思う。幸運や相手の不調だけでなく、多くの要因が重なった結果だ。

    あの試合は、サウジアラビアの選手たちが並外れた才能を持つことを示した。私が率いた1996年アジア選手権で同国が優勝した要因の一つも、その才能だっただろう。

    選手層は厚いが、新体制のリーグが外国籍選手を大量に招へいしたことで、あの番狂わせを再現するのは難しいだろう。

  • 私はサウジアラビア代表をワールドカップ本大会へ導いたが、その後解任された監督の一人です。同じシナリオがレナール監督にも繰り返されました。ワールドカップ開幕2ヶ月前にフランス人監督を解任したサウジアラビアサッカー連盟の判断は誤りだったのでしょうか？

    監督の解任は常に難しい決断です。湾岸地域では度々起きています。私自身も、アジアカップで優勝し、アブダビでUAEを破ってサウジアラビアを再びアジア王者にした直後に解任されました。それから約30年が経った今でも、代表チームはどの大会でも優勝できていません。

    私は1998年ワールドカップ予選でも代表を率いたが、ある試合で受け入れがたい出来事が起こり、 カタール戦で1-0で勝った直後、私は解任されました。残り3試合で1ポイント取ればW杯に出場できる状況でした。つまり、イランとともに本大会出場はほぼ確定していたのです。W杯を率いる機会を失い、私は大きな失望を覚えました。キャリアで最も残念な出来事の一つです。

    今、彼らはエルヴェ・レナールにも同じ決断をしようとしています。私はこの解任は誤りだと思います。レナールは以前も指導し、誰もが彼の能力を知っています。しかし、監督の権限は弱まり、運営側が一方的に決定するようになりました。この解任はサウジアラビア代表にとってマイナスです。

  • サウジアラビアリーグにプロ選手が多いことが、代表チームの不振の真の原因なのだろうか？

    サウジアラビア人選手の真の成長は、まだ求められるレベルに達していません。多くの選手が試合に出場できていないからです。昨年は3、4回しかプレーを見ませんでしたが、代表に合流した際のリズムの悪さは明らかでした。彼らはクラブで控えだからです。

    外国人が多数を占める新体制では、若手地元選手が成長する機会は限られる。

    大会に出場自体はできるだろうが、名将を招いても成果は期待できない。世界最高の監督でも、この状況では結果を出せない。

    外国籍選手が多い現行のリーグシステムは、メディアや高給選手には都合が良いが、サウジアラビアサッカーの真の発展にはつながらない。

    私は2年前からこの制度ではサウジアラビアサッカーの発展や未来の解決策にならないと主張してきた。サウジアラビアの選手は大きな才能を持ち、湾岸ではブラジル人に例えられることもあるが、プレーしていない。

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    あなたは、ヘラルドでジェススが不当な扱いを受けたと思いますか？

    ヘススはアル・ヒラルで素晴らしい成果を挙げ、連勝と卓越したシーズンを築いた。彼の業を再現するのは難しい。 アル・ヒラルはサウジアラビア最大のクラブであり、そこで働くプレッシャーは計り知れない。それでも、彼とコーチングスタッフが手にした成功を考えれば、もっと丁寧に扱われるべきだった。

    しかし、これがサッカーの現実だ。どんなに良い仕事をしていても、最終的に語られるのは結果だけなのだ。

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