サウジリーグのシステムは大会を世界的にアピールしているが、代表チームには役立っていない

「グリーン」監督の解任はキャリアで最も衝撃的だった。レナール交代でも効果は期待できない。

サウジの選手たちはブラジル人に似ている。アルゼンチン戦のような番狂わせは繰り返せない。

ポルトガルは調子が良ければどの代表にも勝てる。だが我々は「ロナウドのチーム」ではない。

モウリーニョはレアル・マドリードで難しい任務に挑むが、彼は最高のポルトガル人監督だ。

第1部ではエジプトでの経験やファラオズの将来、2026年W杯のアラブ勢について語ったヴィンガダ。第2部では、その豊富なキャリアを生かし、サウジアラビアとポルトガルのサッカーについて語り続ける。 今回は、彼が監督として大きな足跡を残したサウジアラビアとポルトガルに焦点を当てる。

1996年のAFCアジアカップでサウジアラビア代表を優勝に導き、同国最後のタイトルをもたらしたフェンガダは、現在の代表チームやリーグ投資が国内選手に与える影響を率直に語る。

また、1998年W杯目前に解任された苦い経験も明かし、資金だけでは強豪代表チームは作れないと断言する。

また、母国ポルトガルのW杯展望やC・ロナウドの将来にも言及。彼は「ドン」だけでは語れないと強調し、現世代が世界と渡り合える力を有すると語った。

彼は1990年代にポルトガル代表を率い、1996年アトランタ五輪代表も指導。1989年と1991年のU-20ワールドカップ優勝スタッフでもある。

また、同胞ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰の可能性や、世界中で活躍するポルトガル人監督の成功要因についても語っている。インタビュー第二部へ：