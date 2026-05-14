ワールドカップの新フォーマットはサッカーに不利だ。フランスは最強のグループだ。

アラブ勢は準々決勝前に敗退するだろう。これがエジプト代表の問題だ。

アルジェリアもヨルダン相手に苦戦する可能性があり、両チームが勝ち上がっても驚かない。

ファラオズの最適監督候補3名ではファン意見が分かれるだろう

アル・アハリの名将ホッサム・アル・バドリ、そしてジズーは来季大暴れするはずだ。

12カ国で指導したポルトガル人ニロ・ヴィンガダは、ザマルクを無敗優勝へ導き、1996年にはサウジアラビア代表でアジアカップを制した。 さらにU-21ポルトガル代表を率いて2度のW杯制覇を達成するなど、その功績は計り知れない。

クーワラとの独占インタビュー第1部では、73歳のヴィンガダが長年の経験からエジプトでのエピソードや2026年W杯でのアラブ勢の見通しを語る。

また、エジプトサッカー連盟元テクニカルディレクターとして、フサム・ハサン率いる「ファラオズ」の展望や代表監督の評価、2021年のカルロス・ケイロス招聘の裏側も語る。

ヨルダン代表やモロッコ・ワダド・カサブランカも率いたベテランは、アラブサッカーの未来を展望し、ワールドカップで注目のアラブ代表を挙げている。さらにエジプトリーグの競争や、物議を醸したフサム・アル・バドリのアル・アハリ復帰の可能性、アハメド・サイード「ジズー」の将来にも言及する。 の将来についても語っている。以下、インタビュー第1部をお届けする。