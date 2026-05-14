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Nelo vingada - نيلو فينجاداKooora.com

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動画：フィンガダが『クーワラ』のインタビューで語る（2/1）。ポルトガルの快挙がエジプトに刺激を与え、これが最強のアラブ代表だ。

N. Vingada
ベルギー 対 エジプト
ベルギー
エジプト
ワールドカップ
ブラジル 対 モロッコ
ブラジル
モロッコ
アルゼンチン 対 アルジェリア
アルゼンチン
アルジェリア
ヨルダン 対 アルジェリア
ヨルダン
H. Hassan
H. El Badry
アル・マスリ 対 アル・アハリ
アル・マスリ
アル・アハリ
プレミアリーグ
ザマレクSC 対 セラミカクレオパトラ
ザマレクSC
セラミカクレオパトラ
ピラミッドFC 対 スムーハSC
ピラミッドFC
スムーハSC
ジゾ
ポルトガル
ベルギー
エジプト
アメリカ
ブラジル
モロッコ
アルゼンチン
アルジェリア
ヨルダン

ワールドカップの新フォーマットはサッカーに不利だ。フランスは最強のグループだ。

アラブ勢は準々決勝前に敗退するだろう。これがエジプト代表の問題だ。

アルジェリアもヨルダン相手に苦戦する可能性があり、両チームが勝ち上がっても驚かない。

ファラオズの最適監督候補3名ではファン意見が分かれるだろう

アル・アハリの名将ホッサム・アル・バドリ、そしてジズーは来季大暴れするはずだ。

12カ国で指導したポルトガル人ニロ・ヴィンガダは、ザマルクを無敗優勝へ導き、1996年にはサウジアラビア代表でアジアカップを制した。 さらにU-21ポルトガル代表を率いて2度のW杯制覇を達成するなど、その功績は計り知れない。

クーワラとの独占インタビュー第1部では、73歳のヴィンガダが長年の経験からエジプトでのエピソードや2026年W杯でのアラブ勢の見通しを語る。

また、エジプトサッカー連盟元テクニカルディレクターとして、フサム・ハサン率いる「ファラオズ」の展望や代表監督の評価、2021年のカルロス・ケイロス招聘の裏側も語る。

ヨルダン代表やモロッコ・ワダド・カサブランカも率いたベテランは、アラブサッカーの未来を展望し、ワールドカップで注目のアラブ代表を挙げている。さらにエジプトリーグの競争や、物議を醸したフサム・アル・バドリのアル・アハリ復帰の可能性、アハメド・サイード「ジズー」の将来にも言及する。 の将来についても語っている。以下、インタビュー第1部をお届けする。

  • ここ数年、なぜトレーニングから遠ざかっていたのですか？

    私は元気で、コンディションも良く、万全を期しています。SNSはほとんど使わず、エージェントにも頼りません。代表チームやクラブチームで残してきた実績は誰もが知っています。常に準備は整っています。

    最近はテクニカルディレクターや技術アドバイザーとして活動し、セミナーや講演も多数実施。経験や知識を共有し、メッセージを伝えることは私にとって重要だ。現代サッカーは大きく変わっているが、最新の指導法や動向を常にチェックし、準備は万端だ。

    サッカーには自分ではコントロールできない要素もあるが、私は今の仕事に満足しており、充実感を持っている。いつでもどこでも自分のメッセージを伝え、サッカーの発展と利益に貢献できると確信している。

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  • 長いキャリアで多くのクラブや代表チームを指導してきましたが、特に思い入れのある経験は何ですか？

    私はコーチとして長年の経験があります。ポルトガルを含む12カ国で指導し、成功も失敗もすべてが貴重な学びとなりました。

    特に印象深いのは、ポルトガル代表をアトランタ五輪に導いたことです。結果は4位でした。その後サウジアラビアでアジア制覇し、ポルトガル人として初めての大陸大会優勝監督となりました。海外初挑戦での成功でした。

    2003年にはザマルクからオファーを受け、私と家族の生活を変えた驚くべき経験となりました。私は今でもエジプトを第二の故郷と感じています。カマル・ドルウィッシュ会長が門戸を開き、歴史的な成果を挙げました。

    結果としては大きな成果はなかったものの、ヨルダンでの経験も貴重なものでした。私はマフムード・アル・ジョウハリ監督の後任として代表チームを刷新し、世代交代を進めました。

    国全体が温かく、当時のヨルダンサッカー協会会長でFIFA副会長でもあるアリ王子も全面的に支援してくれました。

    イラン、中国、インド、マレーシアでも指導したが、私にとって特に重要なのは上記経験である。

  • 2026年ワールドカップの新しい方式について、どう思いますか？

    今回の大会は史上初めて48カ国が参加するが、私は賛成できない。ワールドカップには世界最高の強さを持つ代表チームだけが参加すべきだ。

    弱小国は大敗し、サッカーの発展には逆効果です。それでも試合数が増えれば収益も伸び、結局はお金がすべてです。

  • あなたなら、ワールドカップの「死の組」はどのグループだと思いますか？

    グループは複数ありますが、「死の組」は存在しません。大会システムは強いチームが勝ち上がる仕組みだからです。各グループの1位と2位、および一部の3位チームが次ラウンドに進みます。

    とはいえ、フランス、セネガル、イラク、ノルウェーが入ったグループは比較的均衡しています。 フランスは優勝候補、セネガルもアフリカ王者で強力だ。ハーランド擁するノルウェーがサプライズを起こす可能性もある。イラクが最弱と見なされるものの、何が起こるか分からない。 1回戦では実力通りの結果になると見ており、大波乱は起こらないと予想する。

  • MOROCCO-RABAT-AFCON-FOOTBALL-MAR-SEN-Match52-FINALAFP

    2026年のワールドカップで、どのアラブ代表チームが最も良い結果を残すでしょうか？

    48カ国が出場する新方式は、アラブ諸国にとってワールドカップの舞台に立つチャンスを増やします。サッカーの文化やメンタリティの違いを踏まえると、アラブではモロッコが最も強いでしょう。アルジェリアも善戦し、エジプトは常に番狂わせを起こす力があります。

    エジプトには有望な世代がいるが、大半が国内リーグでプレーしており、ヨーロッパ組は少数だ。エジプトリーグとヨーロッパリーグではレベルに差があり、大舞台ではそれが顕著になる。

    それでもモロッコやアルジェリア、エジプトが好結果を残す可能性はある。カタールW杯のような大躍進は簡単ではないが、各チームにはタレントが揃っている。サッカーにはサプライズがつきものだ。 とはいえ、次回大会でアラブ勢がベスト8に進出するのは難しいだろう。

  • なぜエジプトサッカー協会を去ったのですか？

    2021年、当時エジプトサッカー連盟会長だったアフメド・ムジャヒド氏からオファーを受けました。コロナ禍で状況は厳しく、連盟は2年契約を希望しましたが、私は1年契約＋延長オプション1年を提案しました。

    業務開始時は施設が閉鎖され、人との接触も難しく、私自身も勤務中に感染しました。

    1年後、2022年のアフリカネイションズカップを機にムジャヒド会長は退任し、 その後、ジャマル・アラム新会長が就任し、私たちは互いに敬意を持って建設的に話し合いました。私は退任し、新体制が最善の判断ができるよう機会を与えました。会長が変わればビジョンも変わるからです。

    すべては敬意を持って行われました。エジプト、特にあの期間はいつまでも私の心に残っています。困難でしたが、非常に有益な経験でした。いくつかの文書や計画を残し、自分の仕事は良かったと感じています。状況が違えば、もっと影響力のあるものになったかもしれませんが、当時は非常に厳しい状況でした。

    特にユースと女子サッカーの発展に貢献できたことは大きな成果で、充実した日々でした。

  • サッカー協会在職中、エジプト代表監督にケイロス氏を推薦しましたか？また、同氏がエジプト代表を率いた実績をどう評価しますか？

    当時、私の主な仕事はオリンピック、ユース、女子代表の強化で、A代表との関わりは限定的でした。それでも常に前向きに最善を尽くしました。

    当時代表を率いていたのはフサム・アル・バドリ氏で、ガボン戦の1－1引き分け後に辞任しました。9試合無敗（5勝4分）でしたが、協会は交代を決断。

    次の試合まで時間がない中、ムジャヒド会長と私は最善を尽くそうと合意しました。複数の候補が挙げられていましたが、私はいつでも支援できる態勢を整えていました。

    候補を絞る中で、カルロス・ケイロシュ氏の名が挙がりました。彼はモザンビークの私有農場にいたため連絡が難しく、数日応答がありませんでしたが、最終的に連絡が取れ、両者の調整を行いました。

    ムジャヒドは私の意見も聞いた。短期間で最善の人選であり、彼はその任務にふさわしいと判断した。

  • あなたの名前は、エジプトのクラブチームや代表チームの監督就任と何度も関連付けられてきましたが、実際に交渉はあったのでしょうか。また、なぜ失敗したのでしょうか。

    2003-2004シーズン、私はザマルクを率い、無敗でリーグ優勝。アラブ選手権とエジプト・サウジアラビア・スーパーカップも制しました。

    この成果は、私だけでなく、選手たちやスタッフ、マフムード・アル・ハワジャ、ヒシャム・イケンらコーチ陣にとっても特別なものでした。

    その後もエジプトに戻る機会がありました。エジプトはポルトガルに次ぐ長い滞在となった第二の故郷です。

    人々や文化、メディア、ライバルチームとの接し方を通じて、敬意とスポーツマンシップ、そして結果で確かな足跡を残せたと思います。ザマルクで無敗優勝は、まさに偉業でした。

    マヌエル・ジョゼはそれを何度も成し遂げ、クラブレベルではエジプトで最高の監督だ。ハサン・シャハタも代表で素晴らしい成果を残した。

    その成果が後にエジプト復帰の機会をもたらしたが、実現しないこともあった。

    2年前も復帰への準備は整い、私自身も覚悟していたが、結局実現しなかった。

    結果として私はエジプトに戻らなかった。理由は、私自身の判断と、私を適任者と見なさない人々の判断による。それでもエジプトは、いつまでも私の第二の故郷だ。

  • FBL-AFR-2025-EGY-PRESSERAFP

    フサム・ハサンは「エジプト代表には外国人の監督より自国出身の監督が適している」と語りました。あなたは同意しますか？

    サッカー界で働きたい監督やスタッフは、どこへでも行く覚悟が必要だ。私はポルトガル以外で11カ国で働いたが、どの経験も貴重だった。

    サッカーは国籍とは無関係だ。ゲームはいつも11対11だが、文化やメンタリティは国によって大きく異なる。 たとえば私は韓国で働き、その後中国で働きましたが、地理的には近いものの、文化はまったく異なります。だからこそ、常に適応する準備が必要です。

    現在エジプト代表を率いるのはフサム・ハサンだ。ハサン・シェハタ監督時代の黄金期を思い出す。当時エジプトはアフリカネイションズカップ3連覇を達成したが、今の時代には再現が難しい偉業だ。

    それでも今回はエジプト人監督を選んだ判断は正しかったと思います。外国人監督は新しいアイデアをもたらしますが、時が経つと変化が必要になるからです。

    エジプトには代表を率いる能力のある監督が多数おり、ハサン監督もその一人だ。彼はW杯出場権を獲得し、その期待に応えた。

    直近の2試合ではサウジアラビアに4-0で勝ち、スペインと引き分けた。チームは正しい方向に向かっている。

    この采配は正しかった。今後どうなるかはまだ分からないが、ワールドカップは別の大会だ。それでも、エジプトにはこの大会にふさわしい最高の監督と選手たちがいると確信している。彼らにチャンスを与える時が来たのだ。

  • もしあなたがフサム・ハサンの立場なら、ハムザ・アブド・アル＝カリームをワールドカップの代表メンバーに招集しますか？

    代表メンバーについて、私は現場から離れているため明確な答えは難しいです。ワールドカップのベスト23選手を選ぶのは容易ではありません。

    19〜20人はほぼ意見が一致するだろう。難しいのは残り3枠だ。

    ただ、チームと選手を熟知するフサム・ハサンなら、最適な布陣と選手を選び、最強のチームを作れると信じています。今こそ、エジプトが結果を残し、勝ち進む力を見せるときです。

  • フサム・ハサン監督率いるエジプト代表は、ワールドカップでどんな結果を残すか？

    まずはグループステージ突破が最優先。その後は状況次第だ。各チームの戦力が拮抗しており、特にイラン戦が重要になるかもしれない。それでも、何よりも次のラウンドに進出することがこの大会の目標だ。

    1位か2位なら確実だが、3位でもチャンスはある。その可能性を狙う必要がある。

    2016年の欧州選手権でポルトガルはグループステージ3試合を全て引き分け、3ポイントながら3位チーム上位として勝ち上がり、最終的に優勝した。

    エジプトにも勝ち進んで次へ進める力があると思います。その先は組み合わせや対戦相手次第。一戦で勝敗が決まるので、大会はさらに面白くなります。エジプトが次のステージへ進めるよう、心から願っています。

  • 今シーズンのエジプトリーグで優勝するのはどのチームだと思いますか？

    今シーズンのエジプトリーグは7チームによるグループ戦を採用し、各節1チームが試合を行わない。この方式は必ずしも最善とはいえない。

    それでも、1stステージ後に上位チームがプレーオフを争う方式自体は面白い。実力差があっても下位チームが勝ち点を奪えるため、接戦が増えた。

    終盤戦ではアル・アハリが勝ち点を落とし、優勝争いはピラミッズとザマルクのどちらかになるだろう。

  • フサム・アル・バドリが再びアル・アハリを率いることについて、どう思いますか？

    フサム・アル・バドリはアル・アハリのレジェンドで、豊富な経験と幅広い知識を持ち、クラブのことを熟知しています。私は現在クラブで何が起きているのか正確には把握していません。エジプトサッカーは追っていますが、遠く離れているため、確かな意見を言うのは難しいです。

    それでも彼の経歴と経験、誠実さを考えれば、たとえ他クラブで働いていても、必ずアハリーに貢献できるでしょう。今シーズンは過去ほど結果が出ていないので、彼の力がチームを助けるはずです。

  • Egyptian-Super-Cup-Semi-FinalAFP

    ゼゾのアル・アハリへの移籍を「失敗」だと評する人もいますが、どう思いますか？

    ゼゾで起きたようなことは、リーグや国が違ってもときどき見られる現象だ。選手が宿敵チームに移籍すると、雰囲気や状況が変わることもある。

    ザマルクからアル・アハリへ、あるいはその逆へ移籍しても高いレベルを維持する選手もいるが、必ず成功するとは限らない。

    ゼゾは優れた選手だ。ザマルクでは驚異的なシーズンを送り、エジプト代表でも力強いプレーを見せた。しかし、新環境への適応やサポーターのプレッシャーは容易ではない。

    今シーズンが終われば、彼はこの局面を乗り越えられると信じています。ザマルク時代と同じレベルを取り戻せば、彼にとってもエジプトサッカーにとっても良いことです。

  • あなたはイランで何度も指導し、同国サッカーに精通しています。エジプト戦をどう見ますか？

    エジプトはイランと同じグループで、この試合は少なくとも2位決定の鍵になる。2位になれば次のラウンドに進める。

  • ヨルダン代表の監督として、ヌール・アル＝ディーン・ザクリ氏が「アルジェリアがヨルダンに勝てなければサッカーを辞める」と発言した件について、どう思いますか？

    ヨルダンはこの3〜4年で急成長し、前回のアジアカップで準優勝しました。私はアルジェリアが優勝候補だと思いますが、口先だけで勝てるわけではありません。どの試合も0-0から始まります。ヨルダンが調子のいい日なら、アルジェリアも苦戦するでしょう。

  • アルジェリアとヨルダンがともに次のラウンドに進出すると予想しますか？

    この方式では3位でも予選通過できるため、アルジェリアとヨルダンがともに次のラウンドに進んでも驚かない。