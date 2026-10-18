AFP
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【動画】フィル・フォーデン、試合後のインタビューに空気で膨らませたバナナを持参。イプスウィッチ戦勝利後、マンチェスター・シティのスター選手がプレミアリーグでの有罪判決をめぐり強気のメッセージ
マンチェスター・シティ、ピッチ外の混乱の中でも開幕からの全勝を維持
マンチェスター・シティはイプスウィッチ・タウンに3-2で勝利し、エティハド・スタジアムで国内リーグ開幕からの全勝を維持した。この一戦は、クラブが2009年から2018年にかけてプレミアリーグの財務規則114件に違反したとして有罪と認定されたことが確認されて以降、初のホームでのリーグ戦となった。
フォーデンが前半早い時間帯に先制点を挙げたが、アウェーのイプスウィッチは前田大然のゴールですぐさま同点に追いついた。その後、アーリング・ハーランドが2得点を挙げてホームのシティが主導権を握ったものの、90分にジアン・フレミングがPKを決め、緊迫した結末となった。
ピッチ外での問題を抱えながらも、新監督のエンツォ・マレスカはトップリーグで7連勝を収めている。この全勝で、プレミアリーグ史上、新任監督による最高のスタートを記録し、シティが週末を首位で終えることも確定した。
試合終了後、フォーデンは空気で膨らませたバナナを手に、メディアの取材に応じた。これは、続く法的争いの中で抵抗の意思を示すためにサポーターが用いている小道具だ。フォーデンは、チームが財務規則に関する裁定やその後の上訴手続きの影響をまったく受けていないと強調した。
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フォーデン、ロッカールーム内の雑音を一蹴
「僕らにはまったく影響していない」とフォーデンは『Sky Sports』に語った。「僕らは団結して、いつも通りのことを続け、目の前の試合に一つずつ集中し、自分たちらしくやってきただけだ。それが本当によくできていると思う」
「ロッカールームには素晴らしい人間性を持つ選手やリーダーがいる。何も変わっていない。僕らはただ目の前のことに集中し、ファンのためにできる限りのことをしようとしている」
また、空気で膨らませる小道具についてクラブメディアに別途問われたフォーデンは、「息子へのプレゼントに一つ買おうかな。欲しがっていたと思うから、今ならあげられるね」と冗談を口にした。
マンチェスターのクラブは現在、プレミアリーグの厳しい裁定を受け、ピッチ外で激動の時期を迎えている。2023年2月に初めて提起された違反の申し立ては、近年の同クラブの功績に影を落としている。ただ、クラブはいかなる不正行為も強く否定し、正式に異議を申し立てている。
- Getty Images Sport
重要なカップ戦とリーグ戦の連戦
マレスカ監督率いるチームは今、欧州での戦いに目を向ける。次戦はAEKアテネとのチャンピオンズリーグの一戦だ。その後、シティはプレミアリーグでアストン・ヴィラとのアウェー戦に臨む。
そして、過密日程の10月を締めくくるのは、ブライトンとの手ごわい2連戦だ。シティはまずFAカップ4回戦でブライトンと対戦し、続いてリーグ戦でも再び顔を合わせる。
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