マンチェスター・シティはイプスウィッチ・タウンに3-2で勝利し、エティハド・スタジアムで国内リーグ開幕からの全勝を維持した。この一戦は、クラブが2009年から2018年にかけてプレミアリーグの財務規則114件に違反したとして有罪と認定されたことが確認されて以降、初のホームでのリーグ戦となった。

フォーデンが前半早い時間帯に先制点を挙げたが、アウェーのイプスウィッチは前田大然のゴールですぐさま同点に追いついた。その後、アーリング・ハーランドが2得点を挙げてホームのシティが主導権を握ったものの、90分にジアン・フレミングがPKを決め、緊迫した結末となった。

ピッチ外での問題を抱えながらも、新監督のエンツォ・マレスカはトップリーグで7連勝を収めている。この全勝で、プレミアリーグ史上、新任監督による最高のスタートを記録し、シティが週末を首位で終えることも確定した。

試合終了後、フォーデンは空気で膨らませたバナナを手に、メディアの取材に応じた。これは、続く法的争いの中で抵抗の意思を示すためにサポーターが用いている小道具だ。フォーデンは、チームが財務規則に関する裁定やその後の上訴手続きの影響をまったく受けていないと強調した。



