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ライブ
FBL-ENG-PR-MAN CITY-IPSWICHAFP
Muhammad Zaki
翻訳者：

【動画】フィル・フォーデンが試合後のインタビューに空気で膨らませたバナナを持参。マンチェスター・シティのスターはイプスウィッチ戦勝利後、プレミアリーグをめぐる有罪判決について強気のメッセージを発した

フィル・フォーデン
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ 対 イプスウィッチ・タウン
イプスウィッチ・タウン

フィル・フォーデンは試合後のインタビューに空気で膨らませたバナナを持って登場し、マンチェスター・シティのライバルたちに明確なメッセージを送った。このバナナは、クラブに対する有罪判決を巡るシティの断固とした姿勢を象徴するものとなっている。イングランド代表のフォーデンは、エティハド・スタジアムでのイプスウィッチ・タウンとの接戦を制した試合中も試合後も、主役だった。

  • マンチェスター・シティ、ピッチ外の混乱の中でも完璧なスタートを維持

    マンチェスター・シティはイプスウィッチ・タウンに3-2で勝利した。エティハド・スタジアムでの勝利で、国内リーグ開幕からの全勝を維持している。この試合は、同クラブが2009年から2018年にかけてプレミアリーグの財務規則114件に違反したとの有罪認定が確定して以降、初のホームでのリーグ戦だった。

    前半早々にフォーデンが先制点を挙げたものの、アウェーのイプスウィッチも前田大然のゴールですぐに追いついた。その後、アーリング・ハーランドが2得点を挙げてホームのシティが主導権を握ったが、90分にジアン・フレミングがPKを決め、緊迫した終盤となった。

    ピッチ外での問題を抱えながらも、新監督のエンツォ・マレスカは就任からプレミアリーグ7連勝を達成。この全勝記録は、プレミアリーグ史上、新任監督による最高のスタートであり、シティが週末を首位で終えることも確定した。

    試合後、フォーデンは空気で膨らませたバナナを手にメディアの取材に応じた。これは、続く法廷闘争のなかで抵抗の意思を示すため、サポーターが取り入れた小道具だ。フォーデンは、財務規則違反をめぐる裁定とその後の上訴手続きが、チームにまったく影響を与えていないと強調した。


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  • フォーデン、ロッカールーム内の雑音を一蹴

    「僕たちにはまったく影響していない」とフォーデンは『スカイスポーツ』に語った。「僕たちは団結し、普段通りにやってきただけだ。目の前の試合に一つずつ集中し、自分たちらしくプレーしている。それは本当によくできていると思う。

    「ロッカールームには素晴らしい人柄の選手やリーダーがいる。何も変わっていない。僕たちはただ目の前のことに集中し、ファンのためにできる限りのことをしようとしている」

    フォーデンは、空気で膨らませるグッズについて別途クラブのメディアに語り、冗談交じりにこう話した。「息子へのプレゼントに一つ買おうかな。欲しがっていたと思うから、これであげられるね」

    マンチェスターのクラブは現在、プレミアリーグによる厳しい裁定を受け、ピッチ外で激動の時期を迎えている。2023年2月に最初に提起された告発は、近年のクラブの功績に影を落としている。一方、クラブはいかなる不正行為も強く否定し、正式に異議を申し立てている。


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  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    カップ戦とリーグ戦での重要な連戦

    マレスカ監督率いるマンチェスター・シティは、次に控えるAEKアテネとのチャンピオンズリーグの一戦に目を向ける。その後はプレミアリーグでアストン・ヴィラとのアウェー戦に臨む。

    そして、多忙な10月の締めくくりにはブライトンとの厳しい2連戦が待つ。まずFAカップ4回戦で対戦し、続いてリーグ戦で再び顔を合わせる。

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