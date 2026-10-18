AFP
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【動画】フィル・フォーデンが試合後のインタビューに空気で膨らませたバナナを持参。マンチェスター・シティのスターはイプスウィッチ戦勝利後、プレミアリーグをめぐる有罪判決について強気のメッセージを発した
マンチェスター・シティ、ピッチ外の混乱の中でも完璧なスタートを維持
マンチェスター・シティはイプスウィッチ・タウンに3-2で勝利した。エティハド・スタジアムでの勝利で、国内リーグ開幕からの全勝を維持している。この試合は、同クラブが2009年から2018年にかけてプレミアリーグの財務規則114件に違反したとの有罪認定が確定して以降、初のホームでのリーグ戦だった。
前半早々にフォーデンが先制点を挙げたものの、アウェーのイプスウィッチも前田大然のゴールですぐに追いついた。その後、アーリング・ハーランドが2得点を挙げてホームのシティが主導権を握ったが、90分にジアン・フレミングがPKを決め、緊迫した終盤となった。
ピッチ外での問題を抱えながらも、新監督のエンツォ・マレスカは就任からプレミアリーグ7連勝を達成。この全勝記録は、プレミアリーグ史上、新任監督による最高のスタートであり、シティが週末を首位で終えることも確定した。
試合後、フォーデンは空気で膨らませたバナナを手にメディアの取材に応じた。これは、続く法廷闘争のなかで抵抗の意思を示すため、サポーターが取り入れた小道具だ。フォーデンは、財務規則違反をめぐる裁定とその後の上訴手続きが、チームにまったく影響を与えていないと強調した。
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フォーデン、ロッカールーム内の雑音を一蹴
「僕たちにはまったく影響していない」とフォーデンは『スカイスポーツ』に語った。「僕たちは団結し、普段通りにやってきただけだ。目の前の試合に一つずつ集中し、自分たちらしくプレーしている。それは本当によくできていると思う。
「ロッカールームには素晴らしい人柄の選手やリーダーがいる。何も変わっていない。僕たちはただ目の前のことに集中し、ファンのためにできる限りのことをしようとしている」
フォーデンは、空気で膨らませるグッズについて別途クラブのメディアに語り、冗談交じりにこう話した。「息子へのプレゼントに一つ買おうかな。欲しがっていたと思うから、これであげられるね」
マンチェスターのクラブは現在、プレミアリーグによる厳しい裁定を受け、ピッチ外で激動の時期を迎えている。2023年2月に最初に提起された告発は、近年のクラブの功績に影を落としている。一方、クラブはいかなる不正行為も強く否定し、正式に異議を申し立てている。
- Getty Images Sport
カップ戦とリーグ戦での重要な連戦
マレスカ監督率いるマンチェスター・シティは、次に控えるAEKアテネとのチャンピオンズリーグの一戦に目を向ける。その後はプレミアリーグでアストン・ヴィラとのアウェー戦に臨む。
そして、多忙な10月の締めくくりにはブライトンとの厳しい2連戦が待つ。まずFAカップ4回戦で対戦し、続いてリーグ戦で再び顔を合わせる。
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