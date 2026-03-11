動画：フィリップ・ヨルゲンセンが惨事！チェルシーGKがPSGに失態の失点、ヴィティーニャの巧妙なループシュートがフランス勢の勝利へ導く

チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦は、フランスの首都で絶妙な名勝負を繰り広げたが、チェルシーにとっては絶望的な結果に終わった。パリ・サンジェルマンとブルーズは、致命的な攻撃サッカーを披露する非常に面白い試合で、執拗な打撃を交わし合った。ブラッドリー・バルコラが早い段階で先制点を挙げたが、まもなくマロ・グストがアウェイチームに同点ゴールを決めた。

その後、オウスマン・デンベレが前半終了前にパリのリードを再び広げたが、57分にエンツォ・フェルナンデスが見事な同点ゴールを決めた。2-2 と勢いは互角に見え、チェルシーはルイス・エンリケの強力な攻撃陣に対して貴重なアウェイでの結果を確保できると完全に思われたが、その直後に悲劇が襲った。