動画：フィリップ・ヨルゲンセンが惨事！チェルシーGKがPSGに失態の失点、ヴィティーニャの巧妙なループシュートがフランス勢の勝利へ導く
パルク・デ・プランスでの熱戦
チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦は、フランスの首都で絶妙な名勝負を繰り広げたが、チェルシーにとっては絶望的な結果に終わった。パリ・サンジェルマンとブルーズは、致命的な攻撃サッカーを披露する非常に面白い試合で、執拗な打撃を交わし合った。ブラッドリー・バルコラが早い段階で先制点を挙げたが、まもなくマロ・グストがアウェイチームに同点ゴールを決めた。
その後、オウスマン・デンベレが前半終了前にパリのリードを再び広げたが、57分にエンツォ・フェルナンデスが見事な同点ゴールを決めた。2-2 と勢いは互角に見え、チェルシーはルイス・エンリケの強力な攻撃陣に対して貴重なアウェイでの結果を確保できると完全に思われたが、その直後に悲劇が襲った。
ヨルゲンセンは重大な失態を犯す
74分に試合の流れが変わった。ヨルゲンセンの致命的な判断ミスがきっかけだった。激しいプレッシャーの中、チェルシーのゴールキーパーは危険な左足パスをバーコラの足元に直接流してしまった。PSGのフォワードは素早くボールを落とし、クビチャ・クヴァラツヘリアへ。クヴァラツヘリアは横パスをヴィティーニャへ送った。
このミスを即座に罰したのは、驚異的な冷静さを示したポルトガル人MFだった。ジョルゲンセンが必死に飛び出してくるのを見計らい、ヴィティーニャは完璧な浮き球で飛び出したゴールキーパーを越え、無人のゴールへ流し込んだ。この自滅的な失点が試合の心理的均衡を完全に覆し、熱狂的なホームサポーターの間で狂喜の歓喜が沸き起こった。
クヴァラツヘリアが圧倒的な勝利を決める
ヴィティーニャの巧妙なフィニッシュ後、チェルシーの守備陣は完全に崩れ、脆弱性を露呈した。後方からのビルドアップに固執した戦術が裏目に出て、PSGに終盤を支配される結果となった。勢いは完全にホームチームに傾き、執拗なハイプレスがロンドン勢を危険地帯でのボールロストに追い込んだ。
この夜の主役クヴァラツヘリアは、この混乱した守備陣を突き、試合をほぼ決着させた。ジョージア人ウインガーは86分とロスタイム終了間際に痛烈な2得点を叩き込み、僅差の劣勢を屈辱的な5-2の大敗へと変えた。試合終了の笛が鳴った時、ブルーズは完全に打ちのめされていた。
チェルシーには複雑な課題が待ち受けている
チェルシーのリアム・ローゼニオール監督は、チームのチャンピオンズリーグ出場権獲得の望みを繋ぐという重大な課題に直面している。スタンフォード・ブリッジでのPSG戦において3点差を逆転するのは、戦術的な完璧さが求められる途方もない任務だ。しかしこの欧州での危機は国内リーグでの苦戦と絡み合い、選手起用におけるローテーションが難しいジレンマとなっている。 29節を終えた時点で、ブルーズはプレミアリーグ5位（勝ち点48）に位置し、リヴァプールと同点。トップ4争いではアストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドにわずか3点差だ。PSG戦をホームで迎える前に、ローゼニオ率いるチームは今週土曜のニューカッスル戦という重要なリーグ戦を乗り切らねばならず、失敗の余地は一切ない。
