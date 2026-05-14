【動画】フィラデルフィア・ユニオンのFWキャヴァン・サリバン（将来マンチェスター・シティ加入予定）が16歳でMLS初ゴール

サリバンは初ゴールを決めただけでなく、フィラデルフィアの先制点につながる攻撃でも重要な役割を果たした。彼はネイサン・ハリエルにパスし、ハリエルはすぐにミラン・イロスキにアシストしてオーランドのリードを縮めた。さらに、サリバンはリーグ戦初ゴールも記録。10代の選手は絶妙なタイミングで走り込み、ベン・ベンダーの低いクロスを合わせてネットを揺らした。