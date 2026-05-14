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Orlando City SC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

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【動画】フィラデルフィア・ユニオンのFWキャヴァン・サリバン（将来マンチェスター・シティ加入予定）が16歳でMLS初ゴール

オーランドシティ 対 フィラデルフィア・ユニオン
オーランドシティ
フィラデルフィア・ユニオン
MLS
C. Sullivan

キャヴァン・サリバンがMLSで初得点をマークし、アメリカサッカー界で注目の若手としてのキャリアに新たなページを加えた。16歳のフィラデルフィア・ユニオンのエースは、オーランド・シティSC戦で終盤の反撃を導いた。14歳でのプロ契約、今年初めのCONCACAFチャンピオンズカップでの2得点に続く快挙だ。しかしユニオンは4－3で惜敗した。

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    ユニオンで2得点に関与

    サリバンは初ゴールを決めただけでなく、フィラデルフィアの先制点につながる攻撃でも重要な役割を果たした。彼はネイサン・ハリエルにパスし、ハリエルはすぐにミラン・イロスキにアシストしてオーランドのリードを縮めた。さらに、サリバンはリーグ戦初ゴールも記録。10代の選手は絶妙なタイミングで走り込み、ベン・ベンダーの低いクロスを合わせてネットを揺らした。

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    サリバンの75分目のゴールはこちら。

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    サリバンの成長を支えるデータ

    昨季サポーターズ・シールドを獲得した後、主力を放出して再建中のチームで、サリバンは重要な戦力であることを証明している。MLS初年度2シーズンは224分しか出場なかったが、今季はすでに377分出場し、2アシストを記録、4試合で先発している。

  • 次は何が待っているのでしょうか？

    サリバンの約束にもかかわらず、ユニオンは13試合を終えて勝ち点6でMLS最下位。土曜日にホームのスバル・パークでコロンバス・クルーを迎える。

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