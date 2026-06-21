【動画】プールパーティー＆ドーナツケーキ！ジョルジーナ・ロドリゲスが明かしたクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアの16歳誕生日会。父CR7はポルトガル代表としてワールドカップに臨んでいる。

クリスティアーノ・ジュニアの誕生日を祝うため、ロドリゲス＝ロナウド家は盛大なパーティーを開いた。ジョルジーナが企画したのは、プールパーティーやカーニバル風のゲームが並ぶ夏の一大イベントだ。ゲストたちは、相撲チャレンジなどで盛り上がり、家族用プールで涼んだ。

食事のハイライトは数種類のパエリアで、地中海の味を楽しんだ。デザートには伝統的なバースデーケーキの代わりにドーナツタワーが登場。10代半ばの節目を祝う銀色の「16」と、青文字で書かれた少年の名前が飾られていた。