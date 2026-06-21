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【動画】プールパーティー＆ドーナツケーキ！ジョルジーナ・ロドリゲスが明かしたクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアの16歳誕生日会。父CR7はポルトガル代表としてワールドカップに臨んでいる。
一味違うお祝いのプールパーティー
クリスティアーノ・ジュニアの誕生日を祝うため、ロドリゲス＝ロナウド家は盛大なパーティーを開いた。ジョルジーナが企画したのは、プールパーティーやカーニバル風のゲームが並ぶ夏の一大イベントだ。ゲストたちは、相撲チャレンジなどで盛り上がり、家族用プールで涼んだ。
食事のハイライトは数種類のパエリアで、地中海の味を楽しんだ。デザートには伝統的なバースデーケーキの代わりにドーナツタワーが登場。10代半ばの節目を祝う銀色の「16」と、青文字で書かれた少年の名前が飾られていた。
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ジョージナとCR7からの心温まる追悼の言葉
ジョージナはSNSに当日の映像とメッセージを投稿し、こう綴った。「身長が2メートルに近づいても、あなたはいつも私の小さな男の子よ。愛と健康と成功に満ちた人生を送れますように。優しい心を失わないで。ママ、パパ、兄弟姉妹みんながあなたを愛しているよ。」
代表戦で遠征中のロナウドもポルトガル代表合宿先から祝福に参加。5度のバロンドール受賞者はインスタグラムストーリーズに長男との未公開写真を投稿し、「誕生日おめでとう、息子よ。お父さんは君を愛している」と簡潔にメッセージを送った。
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マリアッチとワールドカップ熱
午後のイベントでは音楽が中心で、マリアッチ・バンドがサプライズ登場。バンドは「ジュニア」のために『ハッピー・バースデー』を演奏し、スポットライトを浴びた若きサッカー選手は感謝と照れを浮かべました。ジョージナは主役と友人たちを説得し、バンドと記念撮影を行いました。
それでも皆の頭には常にサッカーが。このお祝いは2026年ワールドカップポルトガル代表の初戦、コンゴ民主共和国戦と重なっていました。ジュニアと友人たちは屋外での試合を中断し、ベテランストライカーが弱小チームと1－1で引き分ける様子を見守りました。