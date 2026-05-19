アーセナル選手たちは、マンチェスター・シティ対ボーンマスの1－1の終盤を共に見守り、歓喜に湧いた。

この結果、残り1試合で優勝が確定。2年連続でタイトルに迫りながら届かなかったチームに歓喜が湧き上がった。

優勝決定の瞬間、選手たちは飛び跳ね、抱き合い、歓喜の声を上げた。2004年の「インビンシブルズ」以来、久方ぶりのリーグ制覇。頂点に立った彼らは、抑え込んでいた緊張から解放された。







