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【動画】プレミア制覇でアーセナル選手大盛り上がり。デクラン・ライスは「完了」を更新し、批判派に皮肉。
シティが失点し、アーセナルサポーターが沸き立つ
アーセナル選手たちは、マンチェスター・シティ対ボーンマスの1－1の終盤を共に見守り、歓喜に湧いた。
この結果、残り1試合で優勝が確定。2年連続でタイトルに迫りながら届かなかったチームに歓喜が湧き上がった。
優勝決定の瞬間、選手たちは飛び跳ね、抱き合い、歓喜の声を上げた。2004年の「インビンシブルズ」以来、久方ぶりのリーグ制覇。頂点に立った彼らは、抑え込んでいた緊張から解放された。
- AFP
ライス、懐疑論者に反論
祝賀ムードの中、デクラン・ライスはSNSで、シーズン序盤に自分の楽観姿勢を疑問視した人々へ反論した。マンチェスター・シティに敗れた直後、ピッチでマーティン・オデゴールに「まだ終わっていない」と語った場面は有名だ。今、金メダルを手にした彼は、その予言を世界中に印象づけた。
チームメイトのカイ・ハフェルツ、エベレチ・エゼ、ウィリアム・サリバ、マイルズ・ルイス＝スケリー、ブカヨ・サカと撮った写真を投稿し、フォロワーにメッセージを送った。
投稿には「言った通りだ…決まった」と赤いハートとトロフィー絵文字を添えた。
アルテタとヴェンゲルが歴史的偉業を称えた
アルテタ監督は、過去数年準優勝が続いた悔しさを乗り越え粘り強く戦った選手たちを即座に称えた。就任以来クラブ文化を一新したスペイン人監督は、セルハースト・パークでの最終戦で優勝トロフィーを掲げる前に、この偉業の大きさを振り返った。
「我々は再び共に歴史を刻んだ。このクラブに関わるすべての人々にとって、これ以上の喜びと誇りはない。この瞬間を楽しもう」とアルテタは語った。
この喜びは、祝賀映像に参加したレジェンド、アルセーヌ・ヴェンゲル氏も共有した。象徴的な監督は新世代へこう言った。「君たちは成し遂げた。チャンピオンとは、他者が止まっても進み続ける者だ。今こそ君たちの時代。進め、そしてこの瞬間を楽しめ。」
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地平線に浮かぶ二重の夢
プレミアリーグ制覇を果たしたアーセナルだが、シーズンはまだ終わらない。ブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンと対戦し、アルテタ監督率いるチームは欧州と国内の「ダブル」獲得へ王手をかけた。
ファンはすでに大歓声を上げ、優勝の実感が湧くにつれて涙を流す姿も目立った。チームはクリスタル・パレス戦で公式にトロフィーを掲げる予定だが、舞台裏ではすでに祝賀ムードが最高潮だ。
長年の重圧から解放されたチームは、イングランド王者の自信を持ってハンガリーへ旅立つ。