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【動画】プレミアリーグ優勝争いでアーセナルの失速を虎視眈々と狙うマンチェスター・シティ。ペップ・グアルディオラ監督がウェストハムに爆笑メッセージを送った。
グアルディオラ、優勝争いの展開を受け「アイアンズ」の応援歌を採用
シティがブレントフォードを圧倒し首位のアーセナルへのプレッシャーを維持したことで、グアルディオラ監督は上機嫌だった。試合後の会見の終わり、彼は週末の予定を問われ、笑いを誘う仕草で応えた。
頭上で腕を交差させ「ハマーズ」の敬礼を真似た。そして「さあ、アイアンズ！」と叫んだ。これは、日曜にアーセナルを迎えるウェストハムへの公然の応援で、結果次第でプレミアリーグの優勝争いは大きく動く。
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シティはミケル・アルテタ率いるチームにプレッシャーをかけ続けている
シティはビーズに3-0で勝ち、勝ち点3と得失点差を1ずつ縮めた。
圧勝しても優勝の行方は他にあるとグアルディオラ監督は冷静だ。会見では「アーセナルはまるでかつてのチャンピオンズリーグ決勝で無敗だったリヴァプールのように安定している」と語り、まだ課題が残ると強調した。
ブルーズにとって厳しい最終スパート
グアルディオラ監督は、チェルシーとのFAカップ決勝やクリスタル・パレス、ボーンマス、アストン・ヴィラとのリーグ戦など、過密日程に集中している。シーズン終盤の難しさを認識している。
「今は我々の手に委ねられているわけではないので、相手チームが勝ち点を落とすかどうかにかかっている。だが、我々にできることは、水曜日に再び勝利し、FAカップ決勝を戦い、ボーンマス――正直言って、そこへ遠征するのはあまり良い選択ではないと思うが――そしてアストン・ヴィラとの試合に臨むことだけだ」とグアルディオラは語った。「スケジュールは過酷だが、単純な話だ。あと2週間でシーズンは終わるのだから」
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グアルディオラ、優勝争いに「喜び」を見出す
厳しい前シーズンを経た同クラブ監督は、国内リーグと欧州カップ戦のタイトル争いを「むしろ楽しんでいる」と明かした。昨季の苦戦と現在の挑戦の対比が、元バルセロナ監督に新たな活力を与えている。
「再びこの舞台に戻れて嬉しい。2位は最低限の目標なので、とても満足だ。昨季は楽しめず、CL出場権を争うのは苦しかった。だがカラバオ・カップは優勝したし、ウェンブリーでのFAカップ決勝はシーズンで最も美しい日だ。本当に最高だ」と彼は付け加えた。 「着任してすぐに手応えを感じられたのは素晴らしい。アーセナルとの戦いの最中に就任し、多くの変更を加えたが、彼らがトレーニングで互いに助け合う姿を見るのは純粋な喜びだ」