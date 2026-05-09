シティがブレントフォードを圧倒し首位のアーセナルへのプレッシャーを維持したことで、グアルディオラ監督は上機嫌だった。試合後の会見の終わり、彼は週末の予定を問われ、笑いを誘う仕草で応えた。

頭上で腕を交差させ「ハマーズ」の敬礼を真似た。そして「さあ、アイアンズ！」と叫んだ。これは、日曜にアーセナルを迎えるウェストハムへの公然の応援で、結果次第でプレミアリーグの優勝争いは大きく動く。



