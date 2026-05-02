Getty Images Sport
翻訳者：
【動画】プレミアリーグでまたも「髪を引っ張る」行為で退場――VAR判定によりサンダーランドのダン・バラードが退場
モリーヌックスでの論争
前半早々、モリーニュー・スタジアムでバラードがウルブズFWアロコダレと競り合った。ボール争奪戦でサンダーランドの選手が相手の長い三つ編みを掴んだように見え、試合はビデオ判定で中断。主審ティアニーはモニターを確認し、暴力行為として即座にレッドカードを提示した。
退場になっても、サンダーランドはノディ・ムキエレのヘディングで先制。しかし1時間以上10人で戦った末、54分にウルヴァーハンプトンのサンティアゴ・ブエノに同点弾を許した。
動画をご覧ください
- Getty Images Sport
一貫性に関する疑問は依然として残っている
先週の日曜日、ウェンブリーで行われたリーズ対チェルシーのFAカップ準決勝で、ドミニク・カルバート＝ルーウィンが審判判断に物議を醸した。彼はチェルシーのDFマルク・ククレラの髪を引っ張ったように見えたが、VAR確認後も処分は免れた。 この判定は、数週間前にリサンドロ・マルティネスが同じ行為で退場した試合（担当は同じティアニー主審）と比べ、一層目立った。結果として、ファンや解説者は重要な場面での判定一貫性に疑問を投げている。
FAの強硬な姿勢
今シーズン多発した事件を受け、イングランドサッカー協会（FA）は髪の毛を引っ張る行為を厳しく禁止し、一貫した処分で抑止すると表明した。
この厳格な姿勢には、同ディビジョンの多くの監督が反発している。マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は以前、髪を引っ張ったことによる退場について「最悪の判定の一つ」と公然と批判した。ブラックキャッツは、異議申し立てをしない場合、バラーズを今後3試合欠くことになる。
バラードの驚き
バラードは判定に呆然とし、無実を訴えてピッチに残ったが、やがてトンネルへ。サポーターは、彼がボールに集中しており、アロコダレの髪に触れたのは奪い合いの際の偶然だと主張した。