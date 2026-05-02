【動画】プレミアリーグでまたも「髪を引っ張る」行為で退場――VAR判定によりサンダーランドのダン・バラードが退場

前半早々、モリーニュー・スタジアムでバラードがウルブズFWアロコダレと競り合った。ボール争奪戦でサンダーランドの選手が相手の長い三つ編みを掴んだように見え、試合はビデオ判定で中断。主審ティアニーはモニターを確認し、暴力行為として即座にレッドカードを提示した。

退場になっても、サンダーランドはノディ・ムキエレのヘディングで先制。しかし1時間以上10人で戦った末、54分にウルヴァーハンプトンのサンティアゴ・ブエノに同点弾を許した。











