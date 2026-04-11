バルセロナは1試合少なく6ポイント差をつけており、この1ポイントはレアル・マドリードにとってほとんど意味がない。また、ミュンヘンでのチャンピオンズリーグ戦に向けたリハーサルとしては、欧州での巻き返しを期待するより不安が残った。 アルベロア監督は「ジローナ戦に集中している」と強調したが、起用したメンバーは別のメッセージを伝えていた。ドイツで先発が確実視されるDFはミリタオのみで、バルベルデ、ベリンガム、カマヴィンガで構成する中盤はまさにCL仕様だった。だが、このテストは成功しなかった。