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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

【動画】ブーイングが鳴り響く。レアル・マドリードのファンが、ジローナとの惨憺たる引き分けに続き、またもや精彩を欠いた試合ぶりに怒りを爆発させた。

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バイエルン・ミュンヘン戦でヴィニシウス・ジュニオールがホームサポーターから非難を受けてからわずか数日後、サンティアゴ・ベルナベウではより激しいブーイングが起きた。ジローナ戦で先制しながら引き分けに終わったレアル・マドリードに対し、ファンは不満を露わにした。この声は、クラブへの信頼がさらに揺らぎつつあることを示している。

  • ベルナベウが我慢の限界に達する

    試合終了の笛が鳴るずっと前から、場の空気は険悪になり始めていた。70分を過ぎると、スタンドの苛立ちは明らかだった。 フェデ・バルベルデの先制点後も勢いを維持できず、スタンドからは「もっと闘志と情熱を見せろ」との声が飛んだ。ジローナが逆転機を逃すと、チャントは自軍スターへのブーイングに変わり、試合終了後も収まらなかった。

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  • バルセロナに6ポイント差

    バルセロナは1試合少なく6ポイント差をつけており、この1ポイントはレアル・マドリードにとってほとんど意味がない。また、ミュンヘンでのチャンピオンズリーグ戦に向けたリハーサルとしては、欧州での巻き返しを期待するより不安が残った。 アルベロア監督は「ジローナ戦に集中している」と強調したが、起用したメンバーは別のメッセージを伝えていた。ドイツで先発が確実視されるDFはミリタオのみで、バルベルデ、ベリンガム、カマヴィンガで構成する中盤はまさにCL仕様だった。だが、このテストは成功しなかった。

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    レアル・マドリードの次はどうなるのか？

    ジローナ戦の結果で、マドリードはマヨルカ戦に続く不振が続いた。重要な試合が控える中、チームとファンの期待のズレが話題だ。チームは来週半ばミュンヘンで2-1のスコアを覆し、チャンピオンズリーグ残留を目指す。

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