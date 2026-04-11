試合終了の笛が鳴るずっと前から、場の空気は険悪になり始めていた。70分を過ぎると、スタンドの苛立ちは明らかだった。 フェデ・バルベルデの先制点後も勢いを維持できず、スタンドからは「もっと闘志と情熱を見せろ」との声が飛んだ。ジローナが逆転機を逃すと、チャントは自軍スターへのブーイングに変わり、試合終了後も収まらなかった。
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【動画】ブーイングが鳴り響く。レアル・マドリードのファンが、ジローナとの惨憺たる引き分けに続き、またもや精彩を欠いた試合ぶりに怒りを爆発させた。
ベルナベウが我慢の限界に達する
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バルセロナに6ポイント差
バルセロナは1試合少なく6ポイント差をつけており、この1ポイントはレアル・マドリードにとってほとんど意味がない。また、ミュンヘンでのチャンピオンズリーグ戦に向けたリハーサルとしては、欧州での巻き返しを期待するより不安が残った。 アルベロア監督は「ジローナ戦に集中している」と強調したが、起用したメンバーは別のメッセージを伝えていた。ドイツで先発が確実視されるDFはミリタオのみで、バルベルデ、ベリンガム、カマヴィンガで構成する中盤はまさにCL仕様だった。だが、このテストは成功しなかった。
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レアル・マドリードの次はどうなるのか？
ジローナ戦の結果で、マドリードはマヨルカ戦に続く不振が続いた。重要な試合が控える中、チームとファンの期待のズレが話題だ。チームは来週半ばミュンヘンで2-1のスコアを覆し、チャンピオンズリーグ残留を目指す。