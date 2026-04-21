試合開始から15分、2000年代半ばを思わせる連係で均衡が破られた。プレイメーカーロナウジーニョは得意のテクニックでメキシコ代表MFヘラルド・トラドを置き去りにし、絶妙なスルーパスをアドリアーノへ送った。

「皇帝」の異名にふさわしく、アドリアーノは冷静にループシュートを決めた。飛び出したGKをかわし、ボールはネットに吸い込まれた。一瞬静まったホームスタンドも、すぐにブラジルのレジェンドへ拍手が湧き上がった。



