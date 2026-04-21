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Yosua Arya

翻訳者：

【動画】ブラジル・レジェンド対メキシコのエキシビションマッチで、アドリアーノとカカが華麗なゴールを決め、ロナウジーニョが試合を支配した。

ブラジル
Ronaldinho
Kaka
メキシコ
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ブラジルのレジェンド、ロナウジーニョ、アドリアーノ、カカがメキシコとのエキシビションマッチで華麗なプレーを見せた。セレソンのアイコンたちが往年のゴールを決めたが、ホームチームは後半に逆転した。

  • 伝説のトリオが往年の輝きを取り戻す

    試合開始から15分、2000年代半ばを思わせる連係で均衡が破られた。プレイメーカーロナウジーニョは得意のテクニックでメキシコ代表MFヘラルド・トラドを置き去りにし、絶妙なスルーパスをアドリアーノへ送った。

    「皇帝」の異名にふさわしく、アドリアーノは冷静にループシュートを決めた。飛び出したGKをかわし、ボールはネットに吸い込まれた。一瞬静まったホームスタンドも、すぐにブラジルのレジェンドへ拍手が湧き上がった。


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  • カカが独力で追加点を決め、リードを2点に広げた

    元ACミランとレアル・マドリードのスター、カカが左サイドでボールを受け、全盛期を思わせる優雅な動きでメキシコDFを連続でかわした。そして、低い弾道のシュートでネットを揺らした。

    ゴール後、カカはバスケットボールのシュート動作を真似た。これは「マオ・サンタ」の愛称で親しまれるブラジルバスケットボール界のレジェンド、オスカー・シュミットへのオマージュだった。このパフォーマンスが会場を沸かせ、メキシコの反撃前に、引退したスターたちの絆を印象付けた。




  • メキシコのレジェンドたちが逆転劇を演じる

    ホームチームはルイス・エルナンデスのゴールで直ちに流れを取り戻した。ベテランFWは守備の隙を突いてジュリオ・セザールを破り、試合は一転白熱。さらに、ブラジルの天敵オリベ・ペラルタが逆転劇を演じた。

    前半終了間際には力強いヘディングで同点とし、後半には途中出場のGKエウレルホ・ゴメスの頭上をループシュートで越えて3-2の逆転勝ちを決めた。