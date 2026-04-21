試合開始から15分、2000年代半ばを思わせる連係で均衡が破られた。プレイメーカーロナウジーニョは得意のテクニックでメキシコ代表MFヘラルド・トラドを置き去りにし、絶妙なスルーパスをアドリアーノへ送った。
「皇帝」の異名にふさわしく、アドリアーノは冷静にループシュートを決めた。飛び出したGKをかわし、ボールはネットに吸い込まれた。一瞬静まったホームスタンドも、すぐにブラジルのレジェンドへ拍手が湧き上がった。
試合開始から15分、2000年代半ばを思わせる連係で均衡が破られた。プレイメーカーロナウジーニョは得意のテクニックでメキシコ代表MFヘラルド・トラドを置き去りにし、絶妙なスルーパスをアドリアーノへ送った。
「皇帝」の異名にふさわしく、アドリアーノは冷静にループシュートを決めた。飛び出したGKをかわし、ボールはネットに吸い込まれた。一瞬静まったホームスタンドも、すぐにブラジルのレジェンドへ拍手が湧き上がった。
元ACミランとレアル・マドリードのスター、カカが左サイドでボールを受け、全盛期を思わせる優雅な動きでメキシコDFを連続でかわした。そして、低い弾道のシュートでネットを揺らした。
ゴール後、カカはバスケットボールのシュート動作を真似た。これは「マオ・サンタ」の愛称で親しまれるブラジルバスケットボール界のレジェンド、オスカー・シュミットへのオマージュだった。このパフォーマンスが会場を沸かせ、メキシコの反撃前に、引退したスターたちの絆を印象付けた。
ホームチームはルイス・エルナンデスのゴールで直ちに流れを取り戻した。ベテランFWは守備の隙を突いてジュリオ・セザールを破り、試合は一転白熱。さらに、ブラジルの天敵オリベ・ペラルタが逆転劇を演じた。
前半終了間際には力強いヘディングで同点とし、後半には途中出場のGKエウレルホ・ゴメスの頭上をループシュートで越えて3-2の逆転勝ちを決めた。