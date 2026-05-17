ケインがFCケルン戦でハットトリックを達成し、今季リーグ36得点目。ロベルト・レヴァンドフスキの最多記録まであと5点とした。この試合では10分と13分に連続得点を挙げ、後半にも1点を追加した。 この勝利でバイエルンはシーズン122得点をマークした。

フォロワーに向けた動画では、チームの成果を誇りに思うと語った。彼はこう述べた。「やあ、みんな。またメダルとトロフィーを手に入れたよ。アリアンツ・アレーナでファンと祝えるなんて最高だ。勝利し、3ゴール決めた。本当に誇りに思う。さあ、あと1つ。来週のカップ決勝でもこの勢いを保とう。」



