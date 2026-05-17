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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

【動画】ビールまみれのハリー・ケインが娘にブンデスリーガのメダルを贈呈。一方、バイエルン・ミュンヘンのスター選手の家族は、ずぶ濡れのストライカーとの抱擁を避けた。

ハリー・ケイン
バイエルン
バイエルン 対 FCケルン
ブンデスリーガ

ハリー・ケインはアリアンツ・アレーナで行われたバイエルン対ケルンの試合でハットトリックを達成し、歴史的なブンデスリーガ個人シーズンを締めくくった。試合後、イングランド代表主将は祝賀会の主役となったが、ドイツのビールでびしょ濡れになった彼を見て、家族は少し躊躇していた。

  • ビールのシャワーを浴びながらの家族団らん

    トロフィー授与式後、アリアンツ・アレーナのピッチはビール掛けの渦に包まれた。ケインは真っ先に狙われ、家族を見つける頃にはラガービールでびしょ濡れだった。 カメラが捉えた一幕では、ストライカーが優勝メダルを娘に手渡した。しかし妻や他の子供たちはビールまみれの抱擁を避け、コミカルに後ずさった。残り4試合で優勝を決めたヴィンセント・コンパニー率いるチームにとって、国内リーグシーズンの栄光を象徴する締めくくりとなった。

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  • ケインとバイエルンは記録を次々と塗り替え続けている

    ケインがFCケルン戦でハットトリックを達成し、今季リーグ36得点目。ロベルト・レヴァンドフスキの最多記録まであと5点とした。この試合では10分と13分に連続得点を挙げ、後半にも1点を追加した。 この勝利でバイエルンはシーズン122得点をマークした。

    フォロワーに向けた動画では、チームの成果を誇りに思うと語った。彼はこう述べた。「やあ、みんな。またメダルとトロフィーを手に入れたよ。アリアンツ・アレーナでファンと祝えるなんて最高だ。勝利し、3ゴール決めた。本当に誇りに思う。さあ、あと1つ。来週のカップ決勝でもこの勢いを保とう。」


  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    地平線に浮かぶ二重の夢

    ミュンヘンでは祝賀ムードが漂うが、コンパニ率いるチームの任務は終わっていない。ビール浴を経験したキミッヒは「今日は少し祝ってもいい。だが1週間後にカップ決勝があり、そこに全力を注ぐ」と切り替えを強調した。バイエルンは来週土曜、シュトゥットガルトとの決勝で国内2冠を狙う。

    ベルリンのオリンピアシュタディオンで行われるDFBポカール決勝が、圧倒的な強さを示した今シーズンの最後の関門となる。国内王座を守り抜いたロッカールームの焦点は、すでに新たなタイトル獲得へ。絶好調のケインを擁するミュンヘンの巨人は、優勝候補の筆頭として首都へ向かい、トロフィーケースに新たな栄冠を加えるつもりだ。

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