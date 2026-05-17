トロフィー授与式後、アリアンツ・アレーナのピッチはビール掛けの渦に包まれた。ケインは真っ先に狙われ、家族を見つける頃にはラガービールでびしょ濡れだった。 カメラが捉えた一幕では、ストライカーが優勝メダルを娘に手渡した。しかし妻や他の子供たちはビールまみれの抱擁を避け、コミカルに後ずさった。残り4試合で優勝を決めたヴィンセント・コンパニー率いるチームにとって、国内リーグシーズンの栄光を象徴する締めくくりとなった。
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【動画】ビールまみれのハリー・ケインが娘にブンデスリーガのメダルを贈呈。一方、バイエルン・ミュンヘンのスター選手の家族は、ずぶ濡れのストライカーとの抱擁を避けた。
ビールのシャワーを浴びながらの家族団らん
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ケインとバイエルンは記録を次々と塗り替え続けている
ケインがFCケルン戦でハットトリックを達成し、今季リーグ36得点目。ロベルト・レヴァンドフスキの最多記録まであと5点とした。この試合では10分と13分に連続得点を挙げ、後半にも1点を追加した。 この勝利でバイエルンはシーズン122得点をマークした。
フォロワーに向けた動画では、チームの成果を誇りに思うと語った。彼はこう述べた。「やあ、みんな。またメダルとトロフィーを手に入れたよ。アリアンツ・アレーナでファンと祝えるなんて最高だ。勝利し、3ゴール決めた。本当に誇りに思う。さあ、あと1つ。来週のカップ決勝でもこの勢いを保とう。」
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地平線に浮かぶ二重の夢
ミュンヘンでは祝賀ムードが漂うが、コンパニ率いるチームの任務は終わっていない。ビール浴を経験したキミッヒは「今日は少し祝ってもいい。だが1週間後にカップ決勝があり、そこに全力を注ぐ」と切り替えを強調した。バイエルンは来週土曜、シュトゥットガルトとの決勝で国内2冠を狙う。
ベルリンのオリンピアシュタディオンで行われるDFBポカール決勝が、圧倒的な強さを示した今シーズンの最後の関門となる。国内王座を守り抜いたロッカールームの焦点は、すでに新たなタイトル獲得へ。絶好調のケインを擁するミュンヘンの巨人は、優勝候補の筆頭として首都へ向かい、トロフィーケースに新たな栄冠を加えるつもりだ。