レーマンがインスタグラムに投稿した動画が話題だ。世界中のサッカーファンとフォロワーに瞬く間に拡散された。動画では、27歳のフォワードがネオンピンクのミニビキニでビーチでボールをジャグリング。卓越したボールコントロールと背景の美しさが印象的だ。 オフシーズンでも注目を集め続ける彼女の姿勢と、サッカーへの愛情、そしてラグジュアリーなライフスタイルが詰まった投稿だ。
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動画：ビーチでボールジャグリング。アリシャ・レーマンとモンテル・マッケンジーがジャマイカの楽園でロマンチックな休暇を楽しみながら技を披露。
マッケンジーと楽しむパラダイス・キープアップ
動画をご覧ください
ジャマイカでのロマンチックな休暇
白い砂浜とターコイズブルーの海を満喫しながらも、このカップルはオフでもサッカーが頭から離れないことを示した。砂浜でのボールジャグリングは高度なテクニックを示し、ファンから称賛を受けた。レマンは場所を問わずサッカーに生きる選手だと改めて印象付けた。
レーマンは現在、世界で最もフォロワーが多い女子サッカー選手の一人で、ピッチを超えたデジタル存在感を示す。彼女のプロフィールは選手活動とSNS投稿を融合させ、各投稿は数百万のフォロワーから即座に反響を呼ぶ。
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「より強くなって戻ってくる」と誓う
キング・パワー・スタジアムでの将来が昇格争いを視野にほぼ確実視される中、レーマンは不本意なシーズンを終え、ジャマイカで心身をリフレッシュしている。怪我の影響でレスター・シティでの出場はトップチーム9試合にとどまった。
「今年はサッカー人生で最も厳しい年だった」と彼女は語る。「試練や挫折、けがが続き、ピッチ内外で自分を試された」。
「今は休んで体を回復させ、大切な人と過ごす時間を楽しみたい」とレーマンは続けた。「同時に、集中してトレーニングに励み、以前より強くなって戻るためにできる限りのことをしたいと思っています。」