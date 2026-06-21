キング・パワー・スタジアムでの将来が昇格争いを視野にほぼ確実視される中、レーマンは不本意なシーズンを終え、ジャマイカで心身をリフレッシュしている。怪我の影響でレスター・シティでの出場はトップチーム9試合にとどまった。

「今年はサッカー人生で最も厳しい年だった」と彼女は語る。「試練や挫折、けがが続き、ピッチ内外で自分を試された」。

「今は休んで体を回復させ、大切な人と過ごす時間を楽しみたい」とレーマンは続けた。「同時に、集中してトレーニングに励み、以前より強くなって戻るためにできる限りのことをしたいと思っています。」