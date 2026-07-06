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【動画】ハリー・ケインが声を失う！ メキシコとのワールドカップ劇的勝利後、イングランド主将が甲高い声で笑いを誘うインタビュー
ケインの声帯が代償を払う。
メキシコシティでの過酷な試合後、バイエルン・ミュンヘンのスターはBBCのカメラの前に立った。その声はすぐさまファンから「カーミット・ザ・フロッグ」に例えられた。ベテランFWは、感情の高まりとピッチでの騒々しい祝賀で声帯を痛めたと認めた。
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このストライカーは結果に明らかに大喜びで、体の不調を押し切って遠征してきたサポーターに向けて語りかけた。ケインはBBCに対し、「狂気じみた試合だった。我々は戦い抜き、何かを見つけ出さなければならなかった。 さっきまで歌っていたので正直言葉が出ない。この大舞台と不利な状況でも、僕たちは突破口を見出した」と語った。騒音の中で声を絞り出し、こう付け加えた。「信じられないほどの応援だ。言葉が出ない。話すことさえできない！」
エスタディオ・アステカでの劇的な展開が、「スリー・ライオンズ」を窮地に追い込む
この試合は大会屈指の名勝負となった。前半、ジュード・ベリンガムが2得点を挙げ、イングランドは序盤から優位に立った。しかしジュリアン・キノーネスが1点を返し流れが変わり、後半開始直後にはジャレル・クアンサが退場。イングランドは10人でリードを守らなければならなくなった。
それでも60分、ケインがPKを沈め、ゴールデンブーツ賞争いをさらにリードした。直後、ラウル・ヒメネスもPKで応酬し試合は最高潮に達したが、イングランド守備陣は猛攻を凌いだ。この勝利でイングランドはマイアミでのノルウェー戦へ進んだ。
- AFP
トゥヘル監督、イングランド代表の「正しいメンタリティ」を称賛
ケインが言葉を失う中、トゥヘル監督はチームの精神力を熱く語った。悪天候で試合が1時間遅れた後、敵対的な環境を乗り切れたことにドイツ人監督は安堵の表情を浮かべた。
「非常に誇りに思う。あらゆるものを尽くさなければならなかった。極めて困難な試合だった。勢いをつかんだと思った瞬間に、また逆境に立たされた。これこそが真のメンタリティだ」とトゥヘル監督は記者団に語った。「このチームは本気だ。状況が厳しくなっても、決して諦めず、信念を失わない。また一歩前進した。 この勝利をしっかりと噛みしめる必要がある。ここはアステカ、メキシコだ。狂気じみた試合だった。私たち一人ひとりが、ピッチ上ですべてを出し切った。この勝利を噛みしめ、これからは全速力で突き進むだけだ。」
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