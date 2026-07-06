【動画】ハリー・ケインが声を失う！ メキシコとのワールドカップ劇的勝利後、イングランド主将が甲高い声で笑いを誘うインタビュー

ケインが言葉を失う中、トゥヘル監督はチームの精神力を熱く語った。悪天候で試合が1時間遅れた後、敵対的な環境を乗り切れたことにドイツ人監督は安堵の表情を浮かべた。

「非常に誇りに思う。あらゆるものを尽くさなければならなかった。極めて困難な試合だった。勢いをつかんだと思った瞬間に、また逆境に立たされた。これこそが真のメンタリティだ」とトゥヘル監督は記者団に語った。「このチームは本気だ。状況が厳しくなっても、決して諦めず、信念を失わない。また一歩前進した。 この勝利をしっかりと噛みしめる必要がある。ここはアステカ、メキシコだ。狂気じみた試合だった。私たち一人ひとりが、ピッチ上ですべてを出し切った。この勝利を噛みしめ、これからは全速力で突き進むだけだ。」