この失敗で、32歳のケインがブンデスリーガで続けていた24試合連続PK成功の驚異的な記録は途切れた。トッテナムからバイエルンに移籍して以来、彼はドイツのPK基準となっていたが、世界最高峰のフィニッシャーでもPKの心理的・肉体的なハードルは乗り越えられないことがある。 今季の失敗は、1月のCLユニオン・サン＝ジロワ戦とDFBポカールでヴェーヘン・ヴィースバーデンのGKストリッツェルに止められたのみだった。

それでもケインは12ヤードの地点で圧倒的な存在だ。バイエルンでは3度目のPK失敗で、40回中37回を成功させている。成功率は92.5％で、サッカー史上で最も決定力のあるPKキッカーの一人であり続けている。