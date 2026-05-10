マイケル・オリゼへのファウルで得たPKをケインが蹴ろうとした瞬間、カメラはヴォルフスブルクのDFジャヌエル・ベロシアン（21）が主審の注意が逸れた隙にスパイクでPKスポット周辺の芝を引っ掻く場面を捉えた。
この“汚い手段”は成功した。ケインが助走で踏み込むと、足元が滑り体が後ろに傾いた。シュートは右ポストの外へ。PKは決まるはずだと信じていたバイエルン・サポーターには衝撃的な場面だった。
マイケル・オリゼへのファウルで得たPKをケインが蹴ろうとした瞬間、カメラはヴォルフスブルクのDFジャヌエル・ベロシアン（21）が主審の注意が逸れた隙にスパイクでPKスポット周辺の芝を引っ掻く場面を捉えた。
この“汚い手段”は成功した。ケインが助走で踏み込むと、足元が滑り体が後ろに傾いた。シュートは右ポストの外へ。PKは決まるはずだと信じていたバイエルン・サポーターには衝撃的な場面だった。
この失敗で、32歳のケインがブンデスリーガで続けていた24試合連続PK成功の驚異的な記録は途切れた。トッテナムからバイエルンに移籍して以来、彼はドイツのPK基準となっていたが、世界最高峰のフィニッシャーでもPKの心理的・肉体的なハードルは乗り越えられないことがある。 今季の失敗は、1月のCLユニオン・サン＝ジロワ戦とDFBポカールでヴェーヘン・ヴィースバーデンのGKストリッツェルに止められたのみだった。
それでもケインは12ヤードの地点で圧倒的な存在だ。バイエルンでは3度目のPK失敗で、40回中37回を成功させている。成功率は92.5％で、サッカー史上で最も決定力のあるPKキッカーの一人であり続けている。
PK失敗が話題になっても、ケインの今シーズンは歴史的だ。 現在33得点を挙げ、ブンデスリーガ得点ランキングで独走中。2位のシュトゥットガルト、デニス・ウンダフ（19ゴール）を大きく引き離している。ドイツデビューシーズンを迎えたケインは、欧州でも稀有な高水準を示した。リーグ無敗記録は途切れたが、イングランド代表主将は代表戦前にシーズンを力強く締めくくることに集中するだろう。